VW entwickelt RooBadge zur Abschreckung von Kängurus

VW hat für Australien den RooBadge zur Abschreckung von Känguru s entwickelt: Es handelt sich um ein hochfrequentes Audiosignal(Motorsport-Total.com/Motor1) - Obwohl der 1. April vor der Tür steht, ist der RooBadge ziemlich real. Während moderne Markenembleme vorne am Auto alle Arten von Radar und Sensoren enthalten (und deshalb inzwischen zweidimensional sind), ist diesesEs dient als akustische Abschreckung und wird für alle Fahrzeuge entwickelt, nicht nur für Volkswagen.

Wie Sie vielleicht schon erraten haben, wurde das RooBadge ("Roo" ist die Kurzform von"Känguru" im australischen Englisch) inZunächst wird der RooBadge das Östliche Graue Känguru abschrecken, aber spätere Töne sollen auch das Westliche Graue Känguru und das Rote Känguru fernhalten. Andere Tiere werden in Betracht gezogen, um das Risiko eines Zusammenstoßes mit Wildtieren weiter zu verringer

VW Roobadge Känguru Australien Akustische Abschreckung Wildtiere

Wir haben diese Nachrichten zusammengefasst, damit Sie sie schnell lesen können. Wenn Sie sich für die Nachrichten interessieren, können Sie den vollständigen Text hier lesen. Weiterlesen:



MST_AlleNews / 🏆 28. in DE

Deutschland Neuesten Nachrichten, Deutschland Schlagzeilen

Similar News:Sie können auch ähnliche Nachrichten wie diese lesen, die wir aus anderen Nachrichtenquellen gesammelt haben.

Exotische Tiere an Bord: Polizei stoppt Mann mit Kängurus im AutoEin Lieferwagenfahrer in Sachsen wurde mit zwei Kängurus und weiteren exotischen Tieren auf der Ladefläche von der Polizei geschnappt.

Herkunft: BILD - 🏆 82. / 53 Weiterlesen »

Besonderer Tierpark im Ruhrgebiet – hier leben Kängurus und WölfeNordrhein-Westfalen ist das bevölkerungsreichste Bundesland in Deutschland. Es gibt weitere interessante Zahlen und Fakten zu NRW.

Herkunft: WA_online - 🏆 103. / 51 Weiterlesen »

Zur Abschreckung Russlands: Nato verlegt Raketen näher an Putins GrenzeSeit dem Krieg in der Ukraine fürchten auch in Litauen viele Menschen eine russische Invasion. Vor allem die Sorge um die Suwalki-Lücke wächst - der einzigen Landverbindung Litauens mit seinen NATO-Partnern. DW-Korrespondent Juri Rescheto berichtet aus der Suwalki-Region.

Herkunft: merkur_de - 🏆 32. / 63 Weiterlesen »

Macrons Abschreckung: Schadet oder hilft es der Ukraine?In einem bemerkenswerten Schritt signalisiert Frankreichs Präsident Macron, dass der Einsatz von Bodentruppen in der Ukraine eine Option bleibt.

Herkunft: tzmuenchen - 🏆 41. / 63 Weiterlesen »

Macrons Abschreckung: Schadet oder hilft es der Ukraine?In einem bemerkenswerten Schritt signalisiert Frankreichs Präsident Macron, dass der Einsatz von Bodentruppen in der Ukraine eine Option bleibt.

Herkunft: tzmuenchen - 🏆 41. / 63 Weiterlesen »

Macrons Abschreckung: Schadet oder hilft es der Ukraine?In einem bemerkenswerten Schritt signalisiert Frankreichs Präsident Macron, dass der Einsatz von Bodentruppen in der Ukraine eine Option bleibt.

Herkunft: merkur_de - 🏆 32. / 63 Weiterlesen »