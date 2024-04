VR-Abenteuer: Spiele und Erlebnisse für die virtuelle Realität

Der VR-Markt bessert sich und mittlerweile gibt es etliche Abenteuer, die ihr mit dieser Brille erleben könnt. Erlebt witzige Spiele wie Among Us VR oder The Walking Dead: Saints & Sinners, wenn ihr dem Horror-Genre nicht abgeneigt seid. Spart nun 17% und bekommt ihr ultrascharfe Bilder, um virtuelle Welten so detailreich wie möglich zu erleben. Verliert euch in fantastischsten Spielen wie Resident Evil 4 VR, um euch durch die düstere Spielwelt zu kämpfen. Es gibt sogar mittlerweile ein tolles Spiel für euch, wenn ihr Star Wars mögt: Star Wars: Tales from the Galaxy’s Edge, Vader Immortal. Tretet Darth Vader persönlich gegenüber und kämpft mit einem Lichtschwert. Das euch ein eindrückliches Klangerlebnis beschert und euch ermöglicht, Geräusche aus verschiedenen Richtungen präzise zu orten. Das Hand-Tracking erlaubt es euch sogar, eure Hände in der virtuellen Umgebung zu sehen und sie zur Interaktion mit Objekten zu verwenden.

