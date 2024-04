Vorzeitige Entlassung von Strafgefangenen aufgrund der Cannabis-Freigabe

Strafgefangene werden vorzeitig entlassen, Urteile müssen untersucht werden: Die juristischen Folgen der Cannabis -Freigabe sind weitreichend. Die Prüfungen laufen - und werden noch einige Zeit dauern. Ein Erwachsener ist im Saarland vorzeitig aus dem Strafvollzug entlassen worden und profitiert so von dem seit dem 1. April geltenden Gesetz zum Besitz von. Das teilte die Staatsanwaltschaft Saarbrücken auf Anfrage der Deutschen Presse-Agentur mit (Stand 4. April).

Rechtskräftige Strafen wegen bestimmter Cannabisdelikte sind seit Monatsbeginn nicht mehr straf- oder bußgeldbewehrt. Zwei weitere Erwachsene würden wohl Mitte April entlassen, weil sich die Strafe wegen der Regelung verkürze, hieß es. Hinzu komme eine einstellige Zahl von Erwachsenen, bei denen eine derartige Strafe zwar entfalle - die aber zur Vollstreckung anderer Strafen in Haft blieben, hieß es.Saarbrücken geprüft werden, hieß es

