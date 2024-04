Vorwahlen in den USA: Trump gegen Biden

📆 02.04.2024 16:19:00

📰 merkur_de ⏱ Reading Time:

26 sec. here

7 min. at publisher

📊 Qulity Score:

News: 31%

Publisher: 63%

Politik Nachrichten

Erneut dürfte es bei der US-Wahl zum Duell Trump gegen Biden kommen. Unpopulär sind beide. Die aktuellen Vorwahlen könnten ihre Probleme verdeutlichen.im Sommer. Bis dahin stehen noch immer mehrere Vorwahlen auf dem Programm. Die Aufgabe für Trump und Biden besteht nun darin, ihre jeweiligen Parteien hinter sich zu vereinen. Klare Ergebnisse bei den Vorwahlen wären dabei schon mal ein guter Anfang.Trump oder Biden: In vier Bundesstaaten finden am 2. April Vorwahlen statt Ein wichtiger Wahltag ist der 2. April. An diesem Tag sind in vier Bundesstaaten die Wahllokale geöffnet. Vor allem die Ergebnisse in Wisconsin werden hierbei mit Spannung erwartet. Denn der Staat im Mittleren Westen ist bei Wahlen in denFivethirtyeight bei 39,1 Prozent (Stand 2. April). Und Donald Trump? Der schneidet bei einer ähnlichen Frage auch nicht viel besser ab. Nur 42,6 Prozent der Befragten haben eine positive Meinung von ihm. Dennoch:unterstützt ihn bisher jedenfalls nicht

Vorwahlen, USA, Trump, Biden, Wahl