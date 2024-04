Vorsichtige Stimmung am New Yorker Aktienmarkt

Die Anleger am New Yorker Aktienmarkt bleiben nach zwei überwiegend schwächeren Tagen zunächst vorsichtig. Der Leitindex Dow Jones Industrial kam am Mittwoch in den ersten Handelsminuten mit plus 0,04 Prozent auf 39 187,68 Punkte kaum voran. Beim breit gefassten S&P 500 sah es mit minus 0,04 Prozent auf 5203,69 Punkten kaum anders aus. Der technologielastige Nasdaq 100 gab um 0,32 Prozent auf 18 064,23 Zähler nach. Die Indizes notieren allerdings weiterhin unweit ihrer Rekorde.

Vor dem kleineren Rücksetzer hatte der Dow seit der Trendwende im Oktober in der Spitze um fast ein Viertel zugelegt, der Nasdaq 100 sogar noch etwas mehr. Anleger sind ein Stück weit gefangen zwischen teils starken Wirtschaftsdaten, die eigentlich für weiter gute Stimmung sorgen sollten, sowie den sich daraus ergebenden Implikationen für die Geldpolitik der US-Notenban

Wir haben diese Nachrichten zusammengefasst, damit Sie sie schnell lesen können. Wenn Sie sich für die Nachrichten interessieren, können Sie den vollständigen Text hier lesen. Weiterlesen:



FN_Nachrichten / 🏆 88. in DE

Similar News:Sie können auch ähnliche Nachrichten wie diese lesen, die wir aus anderen Nachrichtenquellen gesammelt haben.

Neue Goldgräber-Stimmung?: BioNTech-Bulle erwartet 90-Prozent-Rallye© Foto: picture alliance / Laci Perenyi | Laci PerenyiBioNTech hat mit seinem Zahlenwerk auf ganzer Linie enttäuscht. Analysten senken reihenweise die Kursziele - bis auf einen BioNTech-Bullen.Das Unternehmen

Herkunft: FN_Nachrichten - 🏆 88. / 53 Weiterlesen »

China strebt rund fünf Prozent Wachstum an - Militärausgaben steigen um 7,2 ProzentChina strebt trotz der angespannten wirtschaftlichen Lage für dieses Jahr ein Wachstum von rund fünf Prozent an. Ministerpräsident Li Qiang sagte zum Auftakt des Nationalen Volkskongresses vor knapp 3.000 Delegierten in Peking, es werde nicht leicht, die Ziele zu erreichen.

Herkunft: DLFNachrichten - 🏆 96. / 51 Weiterlesen »

Ursula Poznanski: '50 Prozent eines Thrillers sind Gefühl, 50 Prozent Technik'In Ursula Poznanskis „Die Burg“ gerät ein Escape-Spiel außer Kontrolle. Ein Gespräch über alte Gemäuer, moderne Technologien und eine Vorstellung, die sie sauer macht.

Herkunft: AZ_Augsburg - 🏆 14. / 69 Weiterlesen »

Bis zu 40 Prozent Kurspotenzial und 7,4 Prozent Dividendenrendite bei diesen spannenden Value-AktienEntdecken Sie Value-Aktien mit hohen Dividenden und Kurspotenzial bis zu 40% laut Analysten.

Herkunft: boerseonline - 🏆 79. / 55 Weiterlesen »

Plug Power, Varta, Hellofresh: 40 Prozent Sicherheitspuffer und 27 Prozent Rendite möglichKaufe Aktien mit Rabatt und schlage den DAX: Wir haben vier passende Basiswerte gefunden, die sogar im Seitwärtstrend verdienen.

Herkunft: boerseonline - 🏆 79. / 55 Weiterlesen »

AMD nach 20-Prozent-Korrektur: Nochmal -25 Prozent?Spekulationen über weniger als drei Zinssenkungen in diesem Jahr lassen die Anleiherenditen steigen und sorgen für Abgaben in Technologieaktien wie AMD....

Herkunft: wotwitt - 🏆 52. / 63 Weiterlesen »