Vorsicht beim Kauf von Sonnenfinsternis-Brillen

Ohne eine spezielle Sonnenfinsternis - Brille sollte man auf gar keinen Fall in die Sonne schauen – schwere Augenschäden und dauerhafte Erblindung können die Folgen sein. Wer die totale Sonnenfinsternis am 8. April beobachten möchte, sollte sich rechtzeitig eine Sonnenfinsternis - Brille zulegen. Doch beim Einkauf gilt Vorsicht. Denn während der Totalität , dem Zeitpunkt, an dem der Mond die Sonne vollständig verdeckt, ist die Helligkeit vergleichbar mit der eines normalen Vollmonds.

Nur in dieser Phase kann man eine totale Sonnenfinsternis ohne speziellen Augenschutz betrachten. Während der partiellen Sonnenfinsternis ist der Blick zur Sonne ohne Schutzbrille gefährlich

Sonnenfinsternis Brille Augenschutz Totalität Partiell

