Wattestäbchen - oder Q-Tips - sind in den meisten Haushalten ein alltägliches Hygieneprodukt. Die meisten nutzen sie, um überschüssiges Ohrenschmalz zu entfernen und ein sauberes Ohrgefühl zu erzeugen. Doch die harmlos aussehenden Stäbchen können im Ohr großen Schaden anrichten.

. Der Hauptgrund liegt in der natürlichen Selbstreinigung des Gehörgangs. Denn der Körper ist darauf ausgelegt, Ohrenschmalz aus dem Gehörgang zu entfernen. Dies geschieht durch die Bewegungen des Kiefers beim Kauen. Dadurch wird der Schmutz im Ohr mithilfe des Ohrenschmalz nach außen transportiert. Ohrenschmalz verhindert zudem das tiefe Eindringen von Staub und Schmutz. Und sorgt dafür, dass die Haut im Gehörgang geschmeidig bleibt, ohne auszutrocknen.

Verschiebung des Ohrenschmalzes: Anstatt das Ohrenschmalz zu entfernen, kann das Wattestäbchen es tiefer in den Gehörgang schieben. Das kann zu einer schmerzlichen Verstopfung führen. Trommelfellverletzungen: Ein versehentliches Eindringen in den Gehörgang kann das Trommelfell perforieren. Das kann einen Riss und im schlimmsten Fall einen Hörverlust verursachen. headtopics.com

Juckreiz und Trockenheit: Wattestäbchen können die Haut im Gehörgang austrocknen und Juckreiz verursachen. Mittelohr- oder Gehörgangentzündungen: Ein wiederholtes Reinigen mit Wattestäbchen begünstigt auch chronische Entzündungen. Diese können erhebliche Schäden an den Schleimhäuten, dem Trommelfell und den Gehörknöchelchen verursachen. Im schlimmsten Fall können sie lebensbedrohlich werden.Statt auf Wattestäbchen zurückzugreifen, um Ohrenschmalz zu entfernen, empfehlen Mediziner schonendere Methoden zur Ohrenpflege.

