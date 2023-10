Vorschau auf den zweiten VLN-Saisonlauf

Im vergangenen Jahr konnte Phoenix Racing mit dem Dunlop bereiften Audi R8 LMS die ersten beiden Saisonrennen der VLN Langstreckenmeisterschaft für sich entscheiden. Am kommenden Wochenende möchte die Besatzung Dennis Busch, Nicolay Moller-Madsen, Mike Rockenfeller und Frank Stippler die Mannschaft aus Meuspath zurück in die Siegerstraße führen.

Ebenfalls ein heißer Kandidat auf den Gesamtsieg ist der BMW M6 GT3 von Falken Motorsports, Stef Dusseldorp wird sich die Lenkradarbeit mit Doppelstarter Philipp Eng teilen. Aus dem eigenen Lager ist sicherlich mit Widerstand vom Trio Christian Krognes, Michele di Martino und Nico Menzel, die sich wieder den Walkenhorst Motorsport BMW M6 GT3 teilen, zu rechnen. Im Walkenhorst Motorsport Schwesterfahrzeug werden wieder Henry Walkenhorst, Jordan Tresson und Matias Henkola sitzen.

Nachdem sich Otto Klohs beim VLN Saisonauftakt den Sieg in er Pro/Am Wertung der Klasse SP9 sichern konnte, tritt er am Samstag nun mit Mathieu Jaminet und Lars Kern im Porsche 911 GT3 R an. Im Manthey-Racing Schwesterfahrzeug werden sich Steve Smith, Hari Proczyk und Matteo Cairoli abwechseln. Auch der Frikadelli Racing Elfer den sich Klaus Abbelen, Sabine Schmitz und Andreas Ziegler teilen, tritt mit guten Chancnen in der Pro/Am Wertung der SP9 an. headtopics.com

Neben den Werksautos setzten die Mannschaften von HTP Motorsport und Black Flacon noch jeweils ein Kundenfahrzeug ein. Mit dem Quartett Abdulaziz al Faisal, Hubert Haupt, Daniel Juncadella und Luca Stolz tritt Black Falcon an und im MANN Filter Mercedes-AMG GT3 von HTP Motorsport übernehmen Indy Dontje und Patrick Assenheimer die Lenkradarbeit.

