Vorrang für Autos: Berlin verzichtet auf grüne Uferpromenade

Für eine Umgestaltung des Ufers seien umfassende Untersuchungen nötig. Unter anderem »mit Blick auf das sehr komplexe Verfahren der erforderlichen Verlegung einer Bundesstraße« seien die Erfolgsaussichten »gering«.

Die Verkehrspolitik der Hauptstadt sorgte zuletzt immer wieder für Aufsehen. Nach der Neuwahl im Februar löste eine Große Koalition aus CDU undden vorigen rot-rot-grünen Senat ab – und stoppte zunächst bereits geplante Radwegvorhaben, um diese zu prüfen. Davon betroffen sollten beispielsweise geplante Radwege sein, für die eine bestimmte Anzahl von Autostellplätzen wegfallen müsste.

Die meisten Radwegprojekte überstanden die Prüfung schließlich – fraglich erscheint jedoch, ob sie rechtzeitig fertig gebaut werden können. Auch hier könnten zugesagte Fördermittel verfallen. Die Friedrichstraße wurde indes zum Symbol des Fahrrad-Auto-Konflikts: Nachdem die Straße zunächst für den Autoverkehr gesperrt wurde, wurde dies nach einer Klage gerichtlich zurückgenommen. Seitdem fahren wieder Autos durch die Straße.Auf diesem Gerät weiterlesen

