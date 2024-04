Vorläufiger Wärmerekord in Bayern

Fast 28 Grad und das Anfang April . In der Oberpfalz wurde damit ein vorläufiger neuer Wärmerekord für Bayern aufgestellt.An diesem Wochenende wurden in Bayern vermutlich die höchsten Temperatur en seit Beginn der Wetter aufzeichnungen im ersten April -Drittel verzeichnet: Am Samstag, 6. April , wurde inDer höchste in der ersten Dekade des Monats vom 1. bis 10. April gemessene Wert im Freistaat lag bislang gut ein Grad darunter: 1961 wurden in Wasserburg 26,8 Grad gemessen.

Die nun registrierten 27,9 Grad sind zunächst vorläufig. Die Daten werden in den nächsten Tagen nochmals überprüft.Rekordtemperatur wahrscheinlich auch in München - Noch Skibetrieb an der Zugspitzewurde der bisherige Rekord wahrscheinlich gebrochen: Dort wurden am Samstag 27,1 Grad gemessen. An der Zugspitze wurden am Samstag 6,1 Grad gemessen. Dort läuft noch bis zum 1. Mai der Skibetrieb. Am 6. April wurden in München 27,1 Grad gemessen. Die Menschen zog es nach drauße

Wärmerekord Bayern Temperatur April

