Vorbericht zum Japan-GP: Die wichtigsten Fragen & Antworten

Am Wochenende steht der vierte Grand Prix der neuen F1-Saison auf dem Zettel. Fahrer und Fans sind heiß! Die wichtigsten Fragen & Antworten zum Japan-GP. Was steht an? Nach einer kurzen Verschnaufpause geht es in der Formel 1 wieder um Punkte: In Japan steht am Sonntag (7.00 Uhr MESZ live und exklusiv auf SkyF1 & im LIVEBLOG) der vierte von 24. Grand Prix auf dem Programm. Gefahren wird wieder auf der spektakulären Traditionsrennstrecke von Suzuka .

Warum findet das Japan-Rennen schon im April statt? Der Suzuka International Racing Course genießt unter den Fahrern absoluten Kultstatus, für viele Piloten ist es die Lieblingsstrecke. Erstmals wird in Suzuka nun im April gefahren, sonst stand das Rennen immer erst sehr spät im Jahr auf dem Programm, schon 13 Mal wurde in Japan deshalb der WM-Titel vergeben. Um den Reisekalender für die Teams angesichts der Rekord-WM in diesem Jahr zu optimieren und im Sinne der Nachhaltigkeit wurde der Große Preis aber vorverleg

