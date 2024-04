Vorbereitungen für den Saisonstart in der European League of Football

Nur noch wenige Wochen sind es bis zum Saisonstart in der European League of Football. Bei Titelverteidiger Rhein Fire und allen anderen Teams startet damit die intensive Zeit der Vorbereitung . Was bis zum Saisonbeginn im Mai noch ansteht.Inzwischen sind sie alle in Deutschland angekommen: Offensive Coordinator Andrew Weidinger, Defensive Coordinator Richard Kent, der neue Offensive Assistant John Shoop, alle Import-Spieler – und natürlich der Chef, Head Coach Jim Tomsula.

Ab dann dürfen auch die zehn Import-Spieler am Trainingsbetrieb des Teams teilnehmen. Da geht es also richtig los, bis zum Saisonstart sind es ab dann schließlich nur noch fünf Wochen.Ein wichtiger Termin in der Vorbereitung steht bereits eine Woche später an. Fire wird am Wochenende des 27./28. April ein Trainingslager veranstalten.

