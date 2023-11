Vor wichtigem Entspannungssignal?

Gleichzeitig bilden die Tiefs bei 59,94/55,52/60,68 EUR eine inverse Schulter-Kopf-Schulter-Formation (siehe Chart). Als besonderes Sahnehäubchen hat der Titel die Nackenlinie der unteren Umkehr mit einem Aufwärtsgap (62,72 EUR zu 65,66 EUR) überwunden. Rein rechnerisch hält diese Trendwendeformation nun ein kalkulatorisches Anschlusspotenzial von 10 EUR bereit.

SIMILAR NEWS:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

EXPRESS24: Vor Massaker in Maine gab es Warnungen vor dem TäterEine brutale Gewalttat im Bundesstaat Maine schockte die USA. Wie sich nun herausstellt, war der mutmaßliche Täter kein Unbekannter für die Polizei. Doch niemand hielt ihn auf.

Herkunft: express24 | Weiterlesen ⮕

AZ_AUGSBURG: Vor Massaker in Maine gab es Warnungen vor dem TäterEine brutale Gewalttat im Bundesstaat Maine schockte die USA. Wie sich nun herausstellt, war der mutmaßliche Täter kein Unbekannter für die Polizei. Doch niemand hielt ihn auf.

Herkunft: AZ_Augsburg | Weiterlesen ⮕

WESERKURIER: Vor Massaker in Maine gab es Warnungen vor dem TäterEine brutale Gewalttat im Bundesstaat Maine schockte die USA. Wie sich nun herausstellt, war der mutmaßliche Täter kein Unbekannter für die Polizei. Doch ...

Herkunft: weserkurier | Weiterlesen ⮕

MZ_DE: Vor Massaker in Maine gab es Warnungen vor dem TäterEine brutale Gewalttat im Bundesstaat Maine schockte die USA. Wie sich nun herausstellt, war der mutmaßliche Täter kein Unbekannter für die Polizei. Doch niemand hielt ihn auf.

Herkunft: mz_de | Weiterlesen ⮕

NWNEWS: Vor Massaker in Maine gab es Warnungen vor dem TäterEine brutale Gewalttat im Bundesstaat Maine schockte die USA. Wie sich nun herausstellt, war der mutmaßliche Täter kein Unbekannter für die Polizei. Doch niemand hielt ihn auf.

Herkunft: nwnews | Weiterlesen ⮕

STERNDE: Kriminalität: Vor Massaker in Maine gab es Warnungen vor dem TäterLewiston/Washington - Der mutmaßliche Täter des verheerenden Blutbads im US-Bundesstaat Maine ist nach Polizeiangaben schon länger auf dem Radar der

Herkunft: sternde | Weiterlesen ⮕