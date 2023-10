Vor Clásico: Überraschung um Lewandowski?

Trainer Xavi äußerte sich auf der Pressekonferenz zum Gesundheitszustand des polnischen Stürmers und seinen Einsatzchancen gegen die Königlichen. „Es geht ihm gut, er fühlt sich gut. Ich werde die Aufstellung nicht vorher verraten, aber es geht ihm gut und morgen werde ich es entscheiden“, erklärte der Barca-Coach.Auch Frenkie de Jong, Pedri und Jules Koundé meldeten sich am Freitag auf dem Trainingsplatz zurück.

„Mich hat es auch überrascht, sie im Training zu sehen. Spieler, die wir eigentlich abgeschrieben hatten, wollen dabei sein. Alle wollen beim Clásico dabei sein. Jeder hat ein sehr gutes Gefühl“, schilderte Xavi die Personalsituation.Xavi betonte: „Es spielen diejenigen, die in bester Verfassung sind. Wir dürfen nicht den Fehler machen und einen Spieler aufstellen, der nicht bei 100 Prozent ist.“mit einem Punkt Vorsprung vor dem drittplatzierten FC Barcelona an.

