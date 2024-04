Von Rechten geliebt und ständig im Streit: Plagiatsjäger Stefan Weber

Stefan Weber will an Unis aufräumen und Plagiatoren bloßstellen. Das Drama um seinen jüngsten Fall rückt ihn selbst in den Fokus. Und die Beschuldigte behält nun ihren Titel.-Bestseller, doch zu welchem Preis: Als der Kommunikationswissenschaftler Stefan Weber ihr mehrere Plagiate vorwarf, brachen die Umfragewerte der grünen Kanzlerkandidatin ein. Webers Recherche hatte Gewicht, nicht zum ersten Mal brachte der Plagiatsjäger einen großen Namen in Misskredit. Jetzt hat er es vielleicht zu weit getrieben. Oder lernt er noch schnell genug dazu? Rund um den Jahreswechsel ist er wieder in die Schlagzeilen geraten. Sein aktueller Fall ist Alexandra Föderl-Schmid, stellvertretende Chefredakteurin dereine Recherche, wonach sie in mehreren journalistischen Texten abgeschrieben haben soll. Der Vorwurf sei"zutreffend", urteilt Weber. Und legt nach, wirft ihr auch Plagiate in ihrer Doktorarbeit vor