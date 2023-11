Von Projektmanagement bis zur Einkaufsliste: Das Leben mit Notion organisieren

Sie können in Notion nicht nur alle Lebensbereiche vereinen, die Sie digital organisieren möchten – Sie dürfen Ihre Dashboards, Seiten und Datenbanken genau so gestalten, wie es Ihnen gefällt. Die Software eignet sich hervorragend für den Einsatz in Teams. Damit machen Sie Projekte, Notizen, Meeting-Protokolle, Dokumentationen oder Prozesse für alle zugänglich.. Für diesen Workshop reicht der kostenlose Basis-Tarif.

Die IT-Branche lockt mit hohen Gehältern und Homeoffice – Vorteile, die auch für Quereinsteiger attraktiv sind. Wir zeigen, was es für einen Wechsel braucht. In MS-Teams-Konferenzen können Sie für häufig genutzte Funktionen mit ein paar Tricks elegante Ein-Knopf-Lösungen realisieren, die sogar anpassbar sind.

Viele Altbauten heizen mit einfachen Holzöfen. Hier ist nicht das GEG das Limit, sondern die Bundesimmissionsschutzverordnung. Wir betrachten ein Beispiel.​Das Windows-11-Funktionsupdate 23H2 bringt einen KI-Copiloten, willkommene Verbesserungen und ist schnell installiert.

Unser Autor hat eine Steckdosenleiste gebaut, die Geräte abhängig von seiner Anwesenheit mit Strom versorgt oder bei bestimmten Temperaturen die Heizung regelt.

SIMILAR NEWS:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

FOLLOW_THE_G: Wie heißt das Dorf von Asterix & gibt es das in echt?Asterix und die wilden, liebevollen Gallier kennt vermutlich jeder, ob jung oder alt. Bekannt ist auch, dass die Gruppe in einem kleinen gallischen Dorf Widerstand gegen Julius Cäsar und das Römische Reich leistet.

Herkunft: Follow_the_G | Weiterlesen ⮕

TAGESSPIEGEL: Das Wendemanöver: Das steckt hinter dem Migrationspapier von Kretschmann und LangIn einem Gastbeitrag fordern die beiden Spitzengrünen mehr Ordnung in der Flüchtlingspolitik. Das kommt nicht bei allen in der Partei gut an.

Herkunft: Tagesspiegel | Weiterlesen ⮕

STERNDE: Royals von Monaco: Die Geschichte von Caroline von HannoverMonacos Erbprinzessin Caroline von Hannover hat zweimal den Thron verpasst. In der stern-Kolumne geht es um das Leben und die Geschichte der Prinzessin

Herkunft: sternde | Weiterlesen ⮕

DERSPIEGEL: Neue MacBooks, iMacs und Chips: Schwarz – das neue Statussymbol von AppleDrei neue Chips, vier neue Macs, ein Event, wie es der Konzern noch nie organisiert hat, und ein Schwarz, das keinen Schmutz zulässt: Am US-Gruselfeiertag Halloween versucht Apple, der Konkurrenz Angst zu machen.

Herkunft: derspiegel | Weiterlesen ⮕

BOERSEONLINE: Börse: Das macht Anlegern beim DAX wieder Sorgen - Aktien von Commerzbank und Knorr-Bremse im FokusDer DAX startete am Dienstag verhalten, belastet durch schwache Signale aus der chinesischen Industrie. Aktien von Knorr-Bremse und Commerzbank stehen im Fokus.

Herkunft: boerseonline | Weiterlesen ⮕

KINODE: Erste Bilder zum „Stranger Things“-Prequel – das die meisten von euch wohl nie sehen werden„Stranger Things“ bekommt ein Prequel spendiert, das schon bald startet. Allerdings handelt es sich dabei weder um einen Film, noch um eine..

Herkunft: KINOde | Weiterlesen ⮕