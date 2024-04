Von der Leyen wegen Ernennung eines CDU-Parteikollegen unter Druck

05.04.2024

Der Europawahlkampf hat noch gar nicht richtig begonnen, da suchen die Kommissionschefin gleich zwei Affären heim. Es geht nicht nur um geheime Textnachrichten. Von der Leyen soll Europas Christdemokraten Anfang Juni zum Sieg führen und dann für weitere fünf Jahre an der Spitze der EU-Kommission stehen. Seit ihrem großen Auftritt am 7. März gerät sie jedoch zunehmend unter Druck. Aktuell sorgen zwei Fälle für Aufregung, die in Brüssel bereits Skandaltitel tragen: „Pfizergate“ und „Piepergate“.