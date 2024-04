Von der Fabrik bis zur Strecke: Formel-1-Teams setzen alles daran, sich vor Cyberangriffen zu schützen

Von der Fabrik bis zur Strecke: F1-Teams setzen alles daran, sich vor Cyberangriffe n zu schützen. Welchen Herausforderungen es gibt und wie Technologiepartner helfen - In einer Welt, in der Geschwindigkeit und Präzision alles sind, steht die Formel 1 vor einer neuen Herausforderung: der Sicherheit der Daten.

Durch Partnerschaften, Investitionen in Sicherheitstechnologien und strenge Protokolle arbeiten die Teams daran, die Integrität ihrer Daten zu schützen und einen reibungslosen Ablauf ihrer Operationen zu gewährleisten. An einem typischen Rennwochenende erzeugen allein die ca. 150 Sensoren eines F1-Autos ein Terabyte an Daten - das entspricht dem Streaming von 166 zweistündigen HD-Filmen, dem Füllen von vier 256-GB-PCs oder 1.300 physischen Aktenschränken mit Papier. Während des Rennwochenendes werden so bis zu 700 TB Daten produziert und analysiert. Bei der Konstruktion und den Windkanaltests des Autos fallen weitere Hunderte von Terabyte an.

Zum Beispiel mit einer sogenannten"Denial of Service"-Attacke . Bei dieser künstlichen Überlastung des Datennetzes schafft der Hacker einen Engpass, der zum Ausfall von Websites führt. Für die F1-Teams, die auf eine ständig Verbindung zum Internet angewiesen sind, wäre das eine Katastrophe.Die Nutzung von VPNs bietet eine effektive Lösung für die Sicherheit von Datenübertragungen in der Formel 1 und darüber hinaus.

Formel 1 Cyberangriffe Datensicherheit Technologiepartner

Wir haben diese Nachrichten zusammengefasst, damit Sie sie schnell lesen können. Wenn Sie sich für die Nachrichten interessieren, können Sie den vollständigen Text hier lesen. Weiterlesen:



MST_AlleNews / 🏆 28. in DE

Deutschland Neuesten Nachrichten, Deutschland Schlagzeilen

Similar News:Sie können auch ähnliche Nachrichten wie diese lesen, die wir aus anderen Nachrichtenquellen gesammelt haben.

China-GP: Besondere Herausforderung für die TeamsIn China erwartet die Formel-1-Teams und ihre Stars eine besondere Herausforderung. Auf der Rennstrecke von Schanghai war die Königsklasse zuletzt 2019 unterwegs. Nun steht dort auch noch das erste Sprint-Wochenende an.

Herkunft: SpeedweekMag - 🏆 91. / 51 Weiterlesen »

Le-Mans-Verschiebung: Neue Herausforderung für TeamsBei der erneuten Verschiebung des 24-h-Rennens in Le Mans hatte der veranstaltende Automobile Club l’Ouest wohl nicht im Fokus, dass vor allem Privatteams vor neue Herausforderungen gestellt werden könnten

Herkunft: SpeedweekMag - 🏆 91. / 51 Weiterlesen »

Formel E: DS-Penske für die neue Herausforderung in Tokio gerüstetAuf neuem Stadtkurs in Japans Hauptstadt gibt es am Wochenende die Premiere des E-Prix von Tokio: Jean-Eric Vergne und Stoffel Vandoorne mit guten Voraussetzungen

Herkunft: MST_AlleNews - 🏆 28. / 65 Weiterlesen »

Formel 1 2018: Teams und Technik – das ist alles neu​Was sind die wichtigsten Veränderungen in der Formel 1 im Hinblick auf die kommende Grand-Prix-Saison 2018? Wir sagen, was Sie vor dem neuen GP-Jahr unbedingt wissen sollten.

Herkunft: SpeedweekMag - 🏆 91. / 51 Weiterlesen »

Formel 1: Schwäche des William-Teams verursacht durch Microsoft ExcelDer Formel-1-Rennstall Williams gehörte lange zu den er­folg­reichsten Teams auf der Strecke. Seit Jahren kann man aller­dings nicht mehr an die alten Erfolge anknüpfen - aus Sicht des neuen Manage­ments liegt das in Teilen auch schlicht an Microsoft Excel.

Herkunft: WinFuture - 🏆 67. / 61 Weiterlesen »

Formel 1 2017: Weniger Zeit für Teams vor Start​Der Autoverband will auf Vorschlag von Formel-1-Promoter Bernie Ecclstone den Rennställen die Luft verdünnen: Statt 15 Minuten Zeit, die Autos auf die Startaufstellung zu bringen, nun noch 8 Minuten.

Herkunft: SpeedweekMag - 🏆 91. / 51 Weiterlesen »