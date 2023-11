Volvo Trucks präsentiert die Neuauflage seiner Elektro-Lkw FL Electric und FE Electric. Das mittelschwere Duo erhält unter anderem mehr AC-Ladeleistung und einen elektrischen Nebenantrieb. Erste Auslieferungen der überarbeiteten Modelle an Kunden sind für das erste Halbjahr 2024 geplant. Der Volvo FL Electric ist mit einem zulässigen Gesamtgewicht von bis zu 16,7 Tonnen vor allem für den städtischen Lieferverkehr und die Abfallwirtschaft konzipiert.

Beim Volvo FE Electric handelt es sich um einen Ableger mit bis zu 27 Tonnen. Die beiden E-Lkw sind seit 2019 auf dem Markt und werden laut Volvo Trucks „in zahlreichen Märkten in Europa, dem Nahen Osten, Afrika, Asien und Australien verkauft“. In der neuen Ausführung sind sie ab sofort bestellbar. Hat Volvo Trucks dem Duo nun auch optisch ein Update verpasst und die AC-Ladeleistung von 22 auf 43 kW verdoppelt. Der Ladedauer mit Wechselstrom werde dadurch um etwa 50 Prozent reduziert, so der Hersteller. Bisher gab Volvo 16,8 Stunden bis 100 Prozent SoC an. Künftig sollen also etwa 8,4 Stunden reichen





