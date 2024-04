Vollsperrung des Hultschiner Damms in Mahlsdorf aufgrund von Bauarbeiten

Aufgrund von Bauarbeiten wird der Hultschiner Damm in Mahlsdorf ab Dienstag für rund zehn Tage voll für den Verkehr gesperrt. Diese Umleitung en gibt es.wird ab Dienstag zwischen der B1/5 Alt- Mahlsdorf und der Elsenstraße für zehn Tage in beiden Richtungen für den Autoverkehr gesperrt. Grund für die Einschränkungen seien Arbeiten am Kanalnetz, wie die Verkehrsinformationszentrale am Dienstagmorgen auf X mitteilte.

Bis voraussichtlich zum 26. April dürfen den gesperrten Bereich nur Fahrzeuge der BVG passieren. Autofahrer, die von der Hönower Straße aus kommen, können nur auf die Straße Alt-Mahlsdorf abbiegen. Auf der B1/5 Alt-Mahlsdorf ist stadteinwärts das Abbiegen auf den Hultschiner Damm sowie auf die Hönower Straße nicht erlaubt. Stadtauswärts ist auf der B1/5 Alt-Mahlsdorf das Abbiegen nur auf die Hönower Straße möglich.

Umgeleitet wird der Verkehr über die Elsenstraße und den Kresseweg auf die B1/5. Autofahrer mit dem Fahrziel Richtung Köpenick werden gebeten, auf die Chemnitzer Straße auszuweichen.

Bauarbeiten Hultschiner Damm Mahlsdorf Verkehrssperrung Umleitung

