Vollsperrung der Thüringer Straße wegen Fahrbahnsanierung

Die Thüringer Straße wird wegen einer Sanierung der Fahrbahn voll gesperrt. Dadurch ergeben sich eine Umleitung und ein Parkverbot . Auch Fahrgäste der Buslinien müssen sich auf Änderungen einstellen.Die Erneuerung des Radwegs an der Stedinger Straße neigt sich dem Ende zu. Zum Abschluss soll nun laut der Stadtverwaltung auch die Fahrbahn an der Einmündung der Thüringer Straße saniert werden. Dafür muss der Bereich voraussichtlich von Montag bis Mittwoch, 8. bis 10. April, voll gesperrt werden.

Witterungsbedingt können sich die Arbeiten und damit auch die Sperrung jedoch verschieben. Die Stedinger Straße wird von der Sperrung nicht betroffen sein, teilt die Stadt mit. Doch der Verkehr auf der Thüringer Straße wird über die Lerchenstraße umgeleitet. Das betrifft auch den Busverkehr. Wie die Delbus ankündigt, werden die Linien 207 und 212 ab Montag umgeleitet. Die Haltestelle"Westfalenstraße" entfällt gan

Thüringer Straße Sanierung Fahrbahn Umleitung Parkverbot Buslinien

