Volles Programm auf der Strecke in Österreich

Volles Programm wird am Sonntag auf der Strecke in Österreich geboten. Auf der Steiermark-Tribüne sind Fans willkommen, bei freiem Eintritt. Das Wetter ist durchwachsen, aber die Fahrer sind startklar.Die Fahrer der IDM Supersport 600 und der IDM Sidecar haben ihr jeweils erstes Rennen bereits am Samstag absolviert. Genauso die Nachwuchspiloten des Northern Talent Cup und des Austrian Junior Cup. Alle sind heute nochmal an der Reihe.

Dazu kommen zwei Läufe in der IDM Supersport 300, der IDM Superbike und des bLU cRU Cup.Dank der nicht gerade berauschenden Wetter-Aussichten in Deutschland und Österreich kann man es sich ohne schlechtes Gewissen vor dem Fernseher und dem Lap-Top, Rechner oder Tablet bequem machen und sich die volle Dröhnung Motorsport geben. Mit dem einen Auge MotoGP und mit dem anderen IDM im Live-Stream. Tommi Deitenbach, Lukas Gajewski und Danijel Peric begleiten die Zuschauer durch den IDM-Tag, los geht’s um 9.20 Uhr. Es werden alle Rennen gezeig

