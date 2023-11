In nahezu allen Gruppen stehen vor dem 9. und 10. Spieltag aber noch Entscheidungen aus. Welche Länder sich weiterhin Hoffnungen machen können, hat Allerdings haben die Griechen schon eine Partie mehr bestritten, den direkten Vergleich verloren und bekommen es noch mit Frankreich zu tun. Die Niederlande hat hingegen noch Irland - dasEM-Quali: Kane schießt England zur EM - Spannung zwischen Ukraine und Italien

Gelingt ein Sieg am 9. Spieltag gegen Nordmazedonien, würde Italien aufgrund des gewonnenen Hinspiels am 10. Spieltag gegen die Ukraine ein Remis reichen. So oder so fällt die Entscheidung erst am finalen Spieltag.Während die Türkei das Ticket bereits sicher gebucht hat, streiten sich Wales (10 Punkte) und Kroatien (10) noch um den zweiten Platz in Gruppe D.

Die Polen sind in ihrem letzten Spiel ihrerseits zwingend auf einen Erfolg gegen Tschechien angewiesen, um die Hoffnungen auf die direkte EM-Quali am Leben zu erhalten. Zudem benötigen sie Schützenhilfe. Allerdings könnten sie über den Umweg Playoffs noch in das Teilnehmerfeld hineinrutschen.

Ungarn (14 Punkte) reicht im Duell mit dem Tabellenletzten Bulgarien schon ein Remis, um das EM-Ticket zu buchen. Sollte dies nicht klappen, bietet sich am 10. Spieltag gegen Montenegro eine weitere Chance.

Gewinnt Slowenien nicht gegen Dänemark und Kasachstan erledigt am 9. Spieltag die Pflichtaufgabe gegen San Marino, käme es am 10. Spieltag zum Showdown zwischen Kasachstan und Slowenien.Rumänien liegt mit 16 Punkten aus acht Spielen auf Rang eins und hat gute Chancen, zur EM zu fahren. Dahinter folgen die Schweiz (15 Punkte aus sieben Spielen) und Israel (11 Punkte aus sechs Spielen).

SIMILAR NEWS:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

RANSPORT: Völler nach USA-Reise: 'Nagelsmann war ein Glücksfall'Nach der USA-Reise des DFBs zieht Sportchef Rudi Völler ein erstes Fazit über den neuen Trainer Julian Nagelsmann.

Herkunft: ransport | Weiterlesen ⮕

SZ_SPORT: Meyer Werft schickt Carnival Jubilee auf erste ReiseDie Papenburger Meyer Werft hat am Montag das Kreuzfahrtschiff Carnival Jubilee auf seine erste Reise geschickt. Zahlreiche Schaulustige kamen in die Nähe des Werfthafens, um dem Auslaufen des Schiffs beizuwohnen.

Herkunft: SZ_Sport | Weiterlesen ⮕

TAGESSPIEGEL: Voller WTT-Kalender für 2024?: Tischtennisprofis zwischen Hoffnung und SkepsisIm nächsten Jahr will die WTT endlich richtig durchstarten. Dass es ausgerechnet in der Olympiasaison wirklich so kommt, glaubt unter den Spielern kaum jemand.

Herkunft: Tagesspiegel | Weiterlesen ⮕

NDR: HSV-Sieg in Bielefeld: Der Krimi im Elfmeterschießen in voller LängeZum Helden wurde dabei Torhüter Matheo Raab, der eigentlich nur die Nummer zwei der Hamburger er. Der 'Pokal-Keeper' hielt den entscheidenden Elfmeter.

Herkunft: ndr | Weiterlesen ⮕

EXPRESS24: Pilot macht Notlandung – und landet in Sumpf voller AlligatorenEine Notlandung ist meist schon schlimm genug, doch ein Pilot aus den USA hatte gleich doppeltes Unglück. Denn auch nach der Landung konnte er sich nicht in Sicherheit wiegen.

Herkunft: express24 | Weiterlesen ⮕

NTVDE: Niedersachsen & Bremen: Lastwagenunfall auf Autobahn 1: Alles voller KakaopulverAktuelle Nachrichten aus Niedersachsen & Bremen

Herkunft: ntvde | Weiterlesen ⮕