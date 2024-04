Volle Punktzahl für Tänzer bei "Let's Dance"

Nach dem Tanzverbot zu Karfreitag spielt bei"Let’s Dance" wieder die Musik. Die neueste Folge war voll von Lob und Punkten. Nur für einen hat es nicht gereicht." unter Beweis gestellt und zum ersten Mal in der 17. Staffel die volle Punktzahl der Jury bekommen. Für einen eindrucksvoll getanzten Tango zu einer Instrumentalversion von Metallicas "Nothing Else Matters" erhielten der 22-Jährige und Profi tänzer in Malika Dzumaev 30 von 30 Punkten.

Influencer Stefano Zarrella hingegen schied bei der RTL-Tanzshow aus.Der 33-jährige Food Creator schnitt bei der Kombination aus Jury- und Publikumswertung am schlechtesten ab. Dabei mache ihm das Format viel Spaß, sagte der jüngereDie Jury hatte den Samba von Zarrella und Profitänzerin Mariia Maksina mit 19 Punkten bewertet - nicht die schlechteste Bewertung der Folge. Jurorinattestierte Zarrella Talent: "Du hast absolut geniale Momente." Doch an Details müsse er arbeite

Let's Dance Tanzshow Tänzer Punktzahl Jury Influencer Stefano Zarrella

Wir haben diese Nachrichten zusammengefasst, damit Sie sie schnell lesen können. Wenn Sie sich für die Nachrichten interessieren, können Sie den vollständigen Text hier lesen. Weiterlesen:



sternde / 🏆 31. in DE

Deutschland Neuesten Nachrichten, Deutschland Schlagzeilen

Similar News:Sie können auch ähnliche Nachrichten wie diese lesen, die wir aus anderen Nachrichtenquellen gesammelt haben.

Gabriel Kelly erhält volle Punktzahl bei Let's DanceSänger Gabriel Kelly hat bei Let's Dance die volle Punktzahl der Jury erhalten. Influencer Stefano Zarrella hingegen schied aus.

Herkunft: focusonline - 🏆 6. / 82 Weiterlesen »

Gabriel Kelly erhält volle Punktzahl bei „Let's Dance“Sänger Gabriel Kelly hat sein Tanztalent bei „Let's Dance“ unter Beweis gestellt und zum ersten Mal in der 17. Staffel die volle Punktzahl der Jury bekommen.

Herkunft: rponline - 🏆 8. / 75 Weiterlesen »

Let's Dance 2024: DAS macht Daniel Hartwich, wenn bei „Let’s Dance“ getanzt wirdWas macht Daniel Hartwich, wenn getanzt wird? Diese Fragen stellen sich wohl viele „Let’s Dance“-Fans. Jetzt gibt es eine Antwort darauf.

Herkunft: RTL_com - 🏆 101. / 51 Weiterlesen »

Video: Let's Dance: Das Konzept, die Moderatoren, Tänzer und mehrDie beliebte Tanz-Show Let's Dance wird seit 2006 bei RTL ausgestrahlt. Die Sendung ist ein Ableger der britischen BBC-Sendung „Strictly Come Dancing“. Das Konzept: Zwischen elf und 14 Prominente nehmen an einer Staffel teil. Sie werden von professionellen Tanzpartnern gecoacht und lernen für jede Show einen neuen Tanz.

Herkunft: szaktuell - 🏆 61. / 61 Weiterlesen »

„Let’s Dance”-Überraschung: Beliebter Tänzer wird ausgewechseltIn einem ehrlichen Geständnis packt der ehemalige 'Let's Dance'-Profi Christian Polanc aus: Die Musikauswahl spielt eine riesige Rolle beim Erfolg der Tanzpaare! Im Gespräch mit Pascal 'Pommes' Hens enthüllt Polanc, dass die Tanzenden kaum Einfluss auf die ihnen zugewiesenen Lieder haben.

Herkunft: tzmuenchen - 🏆 41. / 63 Weiterlesen »

„Let’s Dance”-Überraschung: Beliebter Tänzer wird ausgewechseltIn einem ehrlichen Geständnis packt der ehemalige 'Let's Dance'-Profi Christian Polanc aus: Die Musikauswahl spielt eine riesige Rolle beim Erfolg der Tanzpaare! Im Gespräch mit Pascal 'Pommes' Hens enthüllt Polanc, dass die Tanzenden kaum Einfluss auf die ihnen zugewiesenen Lieder haben.

Herkunft: merkur_de - 🏆 32. / 63 Weiterlesen »