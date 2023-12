Vollblutpolitiker Wolfgang Schäuble stirbt nach langer Karriere

Vollblutpolitiker: 51 Jahre lang war Wolfgang Schäuble Bundestagsabgeordneter - Rekord in Deutschland. Am 2. Weihnachtstag starb er nach schwerer Krankheit. (picture alliance / photothek / Florian Gaertner) „Natürlich will jeder, der politisch tätig ist, irgendwie Kanzler werden, Regierungschef, so wie jeder Zidane sein will oder früher Fritz Walter. Es wird‘s aber nicht jeder, das muss man auch wissen. Was mich treibt - es macht mir Freude", sagt der Fußballfan Wolfgang Schäuble.

Über all die Jahrzehnte ein Mann voller Ehrgeiz. Der Christdemokrat macht eine der außergewöhnlichsten bundesdeutschen Politiker-Karrieren."Aber angepasst war ich nie.“ Dazu ist er ein Charakter mit zu vielen Ecken und Kanten. „Schäuble ist nicht einfach ein Politiker, er ist ein Stück deutsche Geschichte.“ So hat es der Spiegel einmal formuliert. Und Heribert Prantl von der Süddeutschen Zeitung meint: „Dieser Wolfgang Schäuble ist ein Politiker, wie ich keinen anderen kenne. Es gibt niemand anderen mit dieser Erfahrung, es gibt niemand anderen mit dieser politischen Sozialisatio





DLFNachrichten » / 🏆 96. in DE Wir haben diese Nachrichten zusammengefasst, damit Sie sie schnell lesen können. Wenn Sie sich für die Nachrichten interessieren, können Sie den vollständigen Text hier lesen. Weiterlesen:

Similar News:Sie können auch ähnliche Nachrichten wie diese lesen, die wir aus anderen Nachrichtenquellen gesammelt haben.

Tipps vom Karrierecoach: Zehn Jahre im selben Job – killt das die Karriere?Tom ist Ende vierzig und arbeitet seit zehn Jahren als Projektleiter. Jetzt ist er verunsichert: Ein Ex-Kollege hat ihm erzählt, nach so langer Zeit auf demselben Posten habe er kaum eine Chance auf einen Jobwechsel. Stimmt das?

Herkunft: derspiegel - 🏆 17. / 68 Weiterlesen »

Michael Smith und seine Mission TitelverteidigungMichael Smith gewinnt im letzten Jahr zum ersten Mal in seiner Karriere die Weltmeisterschaft. Allerdings könnten die Voraussetzungen zur Mission Titelverteidigung aktuell besser sein.

Herkunft: SPORT1 - 🏆 109. / 51 Weiterlesen »

Geschenkideen für Nerds: Nützliche Geschenke, die lange Spaß machenWenige Wochen noch bis Weihnachten. Wer für den nerdigen Partner, Freunde oder Verwandten ein nützliches Geschenk sucht, ist bei uns genau richtig. Hier wollen wir euch Ideen für Geschenke geben, an denen die Beschenkten auch nach der ersten Weihnachtsfreude lange Spaß haben.

Herkunft: Follow_the_G - 🏆 24. / 68 Weiterlesen »

Charlie Sheen spricht über seine Fehltritte und Gagen bei „Two and a Half Men“Hollywoodstar Charlie Sheen spricht in einem Interview über seine Fehltritte, die zu seinem Rausschmiss aus der Hitserie „Two and a Half Men“ führten. Er war lange Zeit der bestbezahlte TV-Star mit einer Gage von 1,8 Millionen US-Dollar pro Episode. Jennifer Aniston und Reese Whiterspoon haben ihn mittlerweile knapp überholt.

Herkunft: KINOde - 🏆 36. / 63 Weiterlesen »

'Nicht so einfach': Freiburgs Gregoritsch gewährt tiefe EinblickeGegen den griechischen Rekordmeister Olympiakos Piräus feierte der SC Freiburg überraschend den zweiten 5:0-Kantersieg in der Europa League in Serie. Mann des Abends: Michael Gregoritsch, der seine lange Torlosserie fulminant beendete und tiefe Einblicke in seine Gefühlswelt gab.

Herkunft: kicker_BL - 🏆 117. / 51 Weiterlesen »

Tagesausblick für 14.12.: DAX - Luft wird dünn. Ifo-Index und EZB-Entscheidung stehen morgen an.Im Vorfeld der bevorstehenden Zinsentscheidung der US-Notenbank und der Pressekonferenz mit Jerome Powell pendelte der DAX® lange Zeit in einer engen Range um die Marke von 16.800 Punkten. Zum Handelsschluss

Herkunft: FN_Nachrichten - 🏆 88. / 53 Weiterlesen »