Volkswagen präsentiert den getarnten emissionsfreien Kombi ID.7 Tourer

VW gibt Ausblick auf 2024 kommenden ID.7 TourerVW zeigt erste Fotos der noch getarnten Kombi -Version seines Elektroautos ID.7. Die geräumigere Variante soll 2024 als ID.7 Tourer starten. Weiterlesen ⮕

Mercedes eVito Tourer und EQV jetzt bestellbarDer Mercedes eVito Tourer kann ab sofort bestellt werden. Der Preis startet bei 53.990 Euro. Zudem ist der Mercedes EQV nun auch in der extralangen Variante erhältlich. Weiterlesen ⮕

Volkswagen sichert sich den Titelgewinn in der Rallye-Weltmeisterschaft Volkswagen hat bei der Rallye Australien einen Dreifachsieg erzielt und damit den Titel in der Hersteller-Wertung der FIA Rallye-Weltmeisterschaft gewonnen. Sébastien Ogier/Julien Ingrassia und Jari-Matti Latvala/Miikka Anttila belegen die ersten beiden Plätze und sind auch in der Gesamtwertung vorne. Andreas Mikkelsen/Ola Fløene komplettieren das perfekte Teamergebnis mit dem dritten Platz. Weiterlesen ⮕

Volkswagen startet in die Rallye-WeltmeisterschaftDer Volkswagen Konzern schickt das Team von Volkswagen Motorsport zur Rallye Monte Carlo, dem Auftakt der WM-Saison. Mit dem Polo R WRC wollen sie den Hersteller-Titel erfolgreich verteidigen. Weiterlesen ⮕

J.P.Morgan bestätigt Einstufung für Volkswagen AG nach QuartalszahlenJ.P.Morgan Chase & Co. bestätigt nach den Quartalszahlen die Einstufung für die Volkswagen AG (ISIN:...

Volkswagen Aktie fällt um 14,4% im laufenden MonatDie Volkswagen Aktie verzeichnet einen Rückgang von 14,4% im laufenden Monat. Analysten senden gemischte Signale, während Deutsche Bank Research den Autobauer auf 'Buy' belässt, hat JPMorgan eine Verkaufsempfehlung ausgesprochen. Weiterlesen ⮕