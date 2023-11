Volkswagen muss E-Auto-Fertigung wegen fehlender Elektromotoren reduzieren

Volkswagen muss wegen fehlender Elektromotoren in weiteren Werken die E-Auto-Fertigung reduzieren. Betroffen sein soll neben Zwickau und Emden auch die Produktion des Skoda Enyaq in Mlada Boleslav und die des Cupra Tavascan in China.

Vor rund einer Woche mitgeteilt hatten, ihre Elektroauto-Produktion wegen der fehlenden Motoren drosseln zu müssen, erklärte eine Skoda-Sprecherin gegenüber dem „Handelsblatt“ jetzt, dass der Elektromotoren-Mangel „im Laufe des Novembers und Dezembers“ auch die Produktion des Skoda Enyaq in Mlada Boleslav treffen werde. In China läuft die Produktion der ID.-Modelle von VW laut dem „Handelsblatt“-Bericht bisher wie geplant, allerdings könne der in China für den europäischen Markt gebaute Cupra Tavascan derzeit nur eingeschränkt mit E-Motoren versorgt werden. Die Produktion des VW ID.4 im US-Werk Chattanooga sei bisher nicht vom Engpass betroffen. Geht, der im VW-Komponentenwerk Kassel gebaut wird





