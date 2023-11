Volkswagen-Aktie vs. Mercedes-Aktie: Welches deutsche Unternehmen bringt Anlegern mehr?

Die Volkswagen-Aktien und die Mercedes-Aktie bieten Riesen-Dividenden, können aber vom Kurs oft nicht überzeugen. Nun gibt es neue Zahlen zu den Auto-Aktien, doch welches deutsche Unternehmen bringt Anlegern jetzt mehr? Zwar bietet die Volkswagen-Aktie eine hohe Dividende, doch in den vergangenen fünf Jahren sackte der Kurs im 29 Prozent ab. Mit reinvestierter Dividende kamen Anleger innerhalb von fünf Jahren gerade mal auf eine Gesamt-Rendite von 1,7 Prozent.

Bei Mercedes sieht das immerhin etwas anders aus. Hier gab es 38 Prozent Kursplus und samt erneut investierter Dividende ganze 79 Prozent Plus. Doch welche deutsche Auto-Aktie eignet sich jetzt für Anleger mehr?Tatsächlich könnte sich bei der Volkswagen-Aktie ein zaghafter Boden bilden. Das Papier ist zum ersten Mal seit August wieder über der 50-Tage-Linie, konnte die 200-Tage-Linie aber noch nicht in Angriff nehmen. Zwar sieht die Bewertung von VW mit einem KGV von 3,5 und einer Dividendenrendite von 8,23 Prozent für 2024 sehr attraktiv aus. Doch in den vergangenen Monaten verlor das Papier immer weite





boerseonline » / 🏆 79. in DE Wir haben diese Nachrichten zusammengefasst, damit Sie sie schnell lesen können. Wenn Sie sich für die Nachrichten interessieren, können Sie den vollständigen Text hier lesen. Weiterlesen:

Similar News:Sie können auch ähnliche Nachrichten wie diese lesen, die wir aus anderen Nachrichtenquellen gesammelt haben.

VW-Aktie: So stuften die Analysten die Volkswagen-Aktie im vergangenen Monat einSo schätzten Experten die Volkswagen (VW) vz-Aktie im letzten Monat ein.

Herkunft: FinanzenNet - 🏆 78. / 55 Weiterlesen »

Volkswagen-Aktie verliert: VW kassiert Renditeziel 2023 - Jefferies lässt Volkswagen-Vorzüge auf 'BuVolkswagen senkt im Rahmen vorläufiger Zahlen sein Renditeziel für das laufende Geschäftsjahr.

Herkunft: FinanzenNet - 🏆 78. / 55 Weiterlesen »

ChatGPT-Unternehmen OpenAI jetzt größer als BMW, Volkswagen und MercedesEinem Bericht zufolge könnte OpenAI, der Schöpfer von ChatGPT, jetzt sogar größer als Deutschlands Autoschwergewichte wie BMW oder VW sein. Was der rasante Anstieg gleichzeitig auch für KI-Aktien bedeutet

Herkunft: FN_Nachrichten - 🏆 88. / 53 Weiterlesen »

Mercedes-Benz-Aktie: Mercedes-Benz mit spürbaren Rückgängen - Ergebnis sinkt weniger als erwartDer Autobauer Mercedes-Benz hat die starken Vorjahreszahlen angesichts der Wirtschaftsflaute im dritten Quartal nicht halten können.

Herkunft: FinanzenNet - 🏆 78. / 55 Weiterlesen »

Mercedes-Benz-Aktie vorbörslich unter Druck: Mercedes-Benz mit spürbaren RückgängenDer Autobauer Mercedes-Benz hat die starken Vorjahreszahlen angesichts der Wirtschaftsflaute im dritten Quartal nicht halten können.

Herkunft: FinanzenNet - 🏆 78. / 55 Weiterlesen »

Mercedes-Benz-Aktie vorbörslich unter Druck: Mercedes-Benz mit spürbaren RückgängenDer Autobauer Mercedes-Benz hat die starken Vorjahreszahlen angesichts der Wirtschaftsflaute im dritten Quartal nicht halten können.

Herkunft: FinanzenNet - 🏆 78. / 55 Weiterlesen »