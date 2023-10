Volker Wohlfarth verabschiedet sich bei Zinsbaustein

Nach sieben Jahren Aufbauphase verlässt Mitgründer Volker Wohlfarth die auf Immobilien spezialisierte Investmentplattform Zinsbaustein. Wie kürzlich mitgeteilt wurde, endet seine Tätigkeit als geschäftsführender Gesellschafter mit Ablauf des Oktober. Er werde dem Unternehmen noch bis Dezember als Berater zur Seite stehen, heißt es.

Die alleinige Führung von Zinsbaustein übernimmt Markus Kreuter, der seit März 2022 als Geschäftsführer für die Akquise und die Analyse von Projekten verantwortlich ist. Marketingleiter Alexander Herrmann und IT-Leiter Jörg Schiller erhalten Prokura.

Im Juli hatte Zinsbaustein als erstes deutsches Fintech eine EU-weite Crowdfunding-Lizenz (ECSP-Lizenz) erhalten . Für Zinsbaustein steht nun der Launch für die erste Vermittlung eines ECSP-Produktes an, was als Meilenstein in der Unternehmensentwicklung gilt.Zinsbaustein war nicht die erste Gründung von Volker Wohlfarth. Er und seine Frau Miriam Wohlfarth sind bekannte Gesichter der Berliner Fintech-Szene.Der Chef der Gewerkschaft Deutscher Lokomotivführer, Claus Weselsky, gilt als harter Verhandler. Nun stehen die Signale wieder auf Konfrontation mit der Deutschen Bahn. headtopics.com

Während der Finanzkrise von 2009 setzte er mit dem Kauf von J.P.-Morgan Chase-Aktien ein Zeichen. Jetzt will sich Bankchef Jamie Dimon von einem Teil seiner Aktien trennen.Der einstige Kryptowährungs-Unternehmer Sam Bankman-Fried hat mit ausweichenden Antworten bei einem Auftritt in seinem Betrugsprozess den Unmut des Gerichts auf sich gezogen.Teamviewer verlängert den Vertrag mit CEO Oliver Steil bis 2028.

Probleme mit der Datenbank beim CD-Rippen mit frei:acSeit einer Woche funktioniert die Onlinedatenbank freeDB nicht mehr beim Rippen von CDs mit dem Audio-Konverter frei:ac. Es werden keine Titelinformationen mehr angezeigt. Weiterlesen ⮕

Volker Bertelmann: Einzigartige Klänge aus dem präparierten PianoDer Flügelstürmer Volker Bertelmann präsentiert sein neues Album und sorgt für eine unvergessliche Performance. Er bereitet sein Piano vor und entlockt ihm unverwechselbare Töne. Nach dem Konzert reinigt er das Klavier von den angebrachten Gegenständen und spielt ein kurzes Stück zur Begeisterung des Publikums. Weiterlesen ⮕

Empfehlung für ein HDMI Glasfaserkabel mit 4K/120 für die Verbindung von AVR mit TV gesuchtEin Forenmitglied sucht eine Empfehlung für ein HDMI Glasfaserkabel mit 4K/120, das für die Verbindung von AVR mit TV geeignet ist. Das bisher getestete Kabel erfüllt nicht die Anforderungen. Weiterlesen ⮕

Kylian Mbappe legt sich mit Fans von Stade Brest nach Sieg mit PSG anNach seinem 3:2-Siegtreffer für Paris Saint-Germain im Spiel bei Stade Brest hat sich Superstar Kylian Mbappé mit dem gegnerischen Publikum angelegt. Weiterlesen ⮕

Frau mit Krebs setzt auf ungewöhnliche Behandlung mit Aspirin und Vitamin CEine Frau aus Sachsen hat sich auf eine ungewöhnliche Behandlung mit Aspirin und Vitamin C eingelassen, um ihren Krebs zu bekämpfen. Die Behandlung zeigt offenbar Erfolg, da der Tumor in der Leber kleiner geworden ist und eine Hautmetastase verschwunden ist. Die Therapie fand unter medizinischer Beobachtung in einer Privatklinik statt. Weiterlesen ⮕

Fortnite mit i5 6500 und gtx1060 mit UE5 sehr am stotternHallo. Fortnite hat ja nun die UE5.1 und noch davor lief ein System wie in meiner Signatur mit 100-180FPS Jetzt kratze ich an der 60 FPS Marke aber dennoch extreme Ruckler bis hin zum Standbild :O Liegt das an der CPU oder der GPU? Hab schon auf mittel in Grafikoptionen nur stehen, ist das... Weiterlesen ⮕