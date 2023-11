VOGUE Deutschland im November 2023: Das sind die Themen der neuen Ausgabe Es ging für Kim Petras früh los am Tag unseres Covershoots. Das Make-up-Team stand bereits um sieben Uhr vor ihrer Tür in Hollywood. Als sie gegen neun Uhr an der Shootinglocation, dem Hotel 'Chateau Marmont', eintrifft, bestellt sie sich erst mal Frühstück. Sie ist gut gelaunt, freundlich, unkompliziert. Eine normale junge Frau und dennoch eine Ausnahmeerscheinung, mehr dazu ab Seite 168.

Jemanden aus Deutschland, dessen Name weltweit bekannt ist, gibt es nicht oft (erst recht nicht außerhalb des Sports). VOGUE November 2023: 'Dream Big' Diese Ausgabe vereint gleich zwei dieser bemerkenswerten Persönlichkeiten. Die andere ist Jil Sander. Die Modeschöpferin legte den Grundstein für eine Ästhetik, die eine ganze Dekade prägte. Noch heute, lange nach dem Clean-Chic-Boom in den Neunzigern, ist ihr Stil omnipräsent – vor allem jetzt im Zuge des aktuellen Minimalismus-Revivals. Nun wird Jil Sander Ende November ihren 80. Geburtstag feiern – und die Modewelt feiert mit (mehr ab Seite 70). Die quirlige Kim Petras und die bedachte Jil Sander mögen außer der Bekanntheit und der Nationalität zunächst nicht viel gemeinsam haben, doch beim Blick auf ihre Karrierewege wird klar: Beide hatten eine sehr konkrete Vorstellung von dem, was sie erreichen möchten, und arbeiteten hart dara

