Vogelstimmenwanderung bei Güstrow

Es zirpt und tschilpt in allen Büschen und Bäumen. Ornithologin Dr. Angela Martin erklärt auf ihren Vogelstimmenwanderung en rund um Güstrow , welcher Vogel wann und wie singt und warum. Vogelmännchen wollen die Weibchen bezirzen, einige Vogelarten markieren singend ihr Revier, andere warnen vor Feinden. Die" Nordtour " ist mit einer Gruppe bei der Wanderung dabei und erfährt von der Expertin, das Gezwitscher auseinanderzuhalten.

Gänse, Störche, Seeadler: Diese Vögel zeigen sich im Norden Im Frühjahr beginnen viele Vögel zu brüten, andere machen Rast an Nord- und Ostsee. Ein guter Zeitpunkt, um sie zu beobachten.Bootsverleiher Gunnar und seine Kollegen wollen gut ausgerüstet den kleinen Fluss Loiter Au bei Schleswig von umgestürzten Bäumen befreien. Dazu müssen sie in Wathosen auch mal raus aus dem Boot und stehend im Wasser ihre Arbeit verrichten. Alles, damit die Paddel-Gäste freie Fahrt habe

Vogelstimmenwanderung Güstrow Vögel Nordtour Natur Beobachtung Loiter Au Schleswig Paddeln

Deutschland Neuesten Nachrichten, Deutschland Schlagzeilen

Wir haben diese Nachrichten zusammengefasst, damit Sie sie schnell lesen können. Wenn Sie sich für die Nachrichten interessieren, können Sie den vollständigen Text hier lesen. Weiterlesen:



ndr / 🏆 68. in DE

Similar News:Sie können auch ähnliche Nachrichten wie diese lesen, die wir aus anderen Nachrichtenquellen gesammelt haben.

Finale in Güstrow: Wer wird die deutsche Nummer 1?Am 4. August trifft sich die nationale Speedway-Elite in Güstrow zum Finale der Deutschen Meisterschaft. Kevin Wölbert geht als Titelverteidiger ins Rennen.

Herkunft: SpeedweekMag - 🏆 91. / 51 Weiterlesen »

Mecklenburg-Vorpommern: Munitionsbergungsdienst gut beschäftigt: Großfund in GüstrowDie Altlasten vergangener Kriege bergen bis in die Gegenwart große Gefahren. Etwa 6,9 Tonnen an Kampfmitteln machten Spezialisten des Munitionsbergungsdienstes MV im vorigen Jahr unschädlich.

Herkunft: ntvde - 🏆 3. / 89 Weiterlesen »

Güstrow: Timo Lahti siegt vor 4.500 ZuschauernMit einem Punkt unter Maximum siegte Timo Lahti beim Rennen um den Osterpokal in Güstrow. Marius Hillebrand, der als zweitbester Deutscher Neunter wurde, sprach von einem soliden Saisonstart,.

Herkunft: SpeedweekMag - 🏆 91. / 51 Weiterlesen »

Volksverhetzung und Körperverletzung von Hansa Fans im Zug auf der Heimreise vom Spiel in RostockRostock/Güstrow (ots) Am 22.07.2023 gegen 18:40 Uhr wurde der Polizei gemeldet, dass es im Zug von Rostock Richtung Güstrow zu einer körperli

Herkunft: CityReport - 🏆 59. / 61 Weiterlesen »

Taubenraub in GelsenkirchenVier leblose Vögel

Herkunft: WDRaktuell - 🏆 25. / 68 Weiterlesen »

Vögel, Bienen und sogar Pflanzen könnten sich während der Sonnenfinsternis seltsam verhaltenSonnenfinsternisse sind seltene und beeindruckende Ereignisse. Deutschland hat in den kommenden Jahren einige partielle Finsternisse zu erwarten.

Herkunft: chiemgau24 - 🏆 50. / 63 Weiterlesen »