Vodafone bietet Jahrestarif für 99,99 Euro mit 100 GByte schnellem Internet

Für nur 99,99 Euro ein ganzes Jahr mobil surfen: Der CallYa Jahrestarif von Vodafone bietet Ihnen 100 GByte schnelles Internet mit einer Geschwindigkeit von bis zu 500 Mbit/s in den LTE - und 5G-Netzen. Diese Aktion ist zeitlich begrenzt vom 03. April bis zum 30. April 2024.die Möglichkeit, über ein Jahr lang zu surfen. Das inklusive Datenvolumen von 50 GByte wird in dieser Sonderaktion auf 100 GByte erhöht.

Der große Vorteil dieses Tarifs: Das Datenvolumen ist über das gesamte Jahr frei nutzbar und muss nicht monatlich aufgebraucht werden. Das gibt Nutzern die Flexibilität, ihren Verbrauch selbst zu planen., der nach der erfolgreichen Bestellung ausgegeben wird, reduziert sich der effektive Monatspreis auf 5 Euro. Dies macht das Angebot besonders reizvoll für alle, die nicht auf eine hohe Leistung verzichten möchten und dennoch sparen wollen.

Der CallYa Jahrestarif von Vodafone ist ein überzeugendes Angebot für alle, die umfangreiches Datenvolumen benötigen und sich nicht langfristig binden wollen. Mit der aktuellen Kampagne bietet Vodafone einen der kostengünstigsten Wege, um hochgeschwindigkeitsmobil im Netz zu sein. Dieser Tarif ist ideal für Personen, die viel unterwegs sind und dabei nicht auf eine hohe Datenmenge verzichten möchten.

Vodafone Jahrestarif Mobiles Surfen 100 Gbyte Schnelles Internet LTE 5G

Vodafone bietet 100 Gigabyte flexibles Jahres-Datenvolumen für 99,99 EuroKurzzeitig sichern sich Interessierte jetzt 100 Gigabyte flexibles Jahres-Datenvolumen für 99,99 Euro. Mobilfunktarife nach dem Prepaid-Prinzip erfreuen sich bei vielen Nutzern nach wie vor großer Beliebtheit. Zu den gefragtesten Lösungen zählt Vodafones CallYa-Angebot. Das wird normalerweise alle vier Wochen neu aufgeladen, lässt sich aber auch fürs ganze Jahr buchen. Für 99,99 Euro gibt es regulär 50 Gigabyte Datenvolumen zur Telefon- und SMS-Flat, die sich innerhalb von 365 Tagen nach Belieben verbraten lassen.bucht, bekommt nun im Rahmen einer Aktion einmalig das doppelte Datenvolumen an die Hand. Damit stehen 100 Gigabyte zur freien Verfügung. Das entspricht immerhin 8,3 Gigabyte für 8,33 Euro pro Monat. Zum Vergleich: Vodafones monatlicher CallYa-Allnet-S-Tarif kostet 9,99 Euro für vier Wochen und bietet nur sechs Gigabyte

