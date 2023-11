Vize-Kanzler Habeck verurteilt Antisemitismus

Habeck betonte, für religiöse Intoleranz sei kein Platz in Deutschland. Das Verbrennen israelischer Flaggen sei eine Straftat, das Preisen der Hamas-Taten auch. Wer Deutscher sei, werde sich dafür vor Gericht verantworten müssen, wer kein Deutscher sei, riskiere außerdem seinen Aufenthaltsstatus. Wer noch keinen Aufenthaltstitel habe, liefere einen Grund, abgeschoben zu werden.

Seit dem Angriff der islamistischen Hamas auf Israel ist es unter anderem in Berlin bei propalästinensischen Demonstrationen wiederholt zu antisemitischen und israelfeindlichen Aktionen gekommen. Die Polizei sprach Verbotsverfügungen gegen bestimmte Demonstrationen aus, andere durften stattfinden.Habeck erklärt, der islamistische Antisemitismus dürfe nicht darüber hinwegtäuschen, dass es auch einen in Deutschland verfestigten Antisemitismus gebe.

Kritik an der politischen Linken äußerte auch der Direktor der Frankfurter Bildungsstätte Anne Frank, Meron Mendel. In Teilen der linken, migrantischen und kulturellen Milieus werde die Hamas für eine Befreiungsbewegung gehalten, sagte Mendel dem Evangelischen Pressedienst (epd). Es werde nicht gesehen, dass sie eine fanatische und extremistische Terrororganisation sei, die nicht die Befreiung von Palästina, sondern die Vernichtung der Juden in Israel zum Ziel habe.

