Vitamin-D-Mangel: Ursachen und Auswirkungen

Wer viel sitzt und wenig an der frischen Luft ist, weist oft einen Mangel an Vitamin-D auf. Entsprechende Präparate können helfen, wichtiger sind aber andere Faktoren. Kassel – Abgeschlagen und müde bis hin zu starken Gelenkschmerzen und depressiven Verstimmungen, derartige Befindlichkeiten hören Ärztinnen und Ärzte immer wieder in ihren Praxen.

Werden Patientinnen und Patienten danach gefragt, ob sie viel sitzen, sich wenig an der frischen Luft bewegen und sich eventuell nicht ausgewogen ernähren, müssen sie häufig den behandelnden Medizinern zustimmen. Denn die Beschwerden sind oftmals hausgemacht und können beispielsweise ein Anzeichen für einen Vitamin-D-Mangel. Hunderttausende Menschen leiden hierzulande an einem solchen Defizit. Besonders in den Wintermonaten kommt es bei sehr vielen Menschen zu einer Unterversorgung mit dem wichtigen Nährstoff. Das weis auch Heike Sander, Landesgeschäftsführerin der Barmer Ersatzkass

Wir haben diese Nachrichten zusammengefasst, damit Sie sie schnell lesen können. Wenn Sie sich für die Nachrichten interessieren, können Sie den vollständigen Text hier lesen. Weiterlesen:



tzmuenchen / 🏆 41. in DE

Similar News:Sie können auch ähnliche Nachrichten wie diese lesen, die wir aus anderen Nachrichtenquellen gesammelt haben.

Das sind die Ursachen für einen Vitamin-B12-MangelVitamin B12 ist für Zellteilung, Blutbildung und Nervenfunktion wichtig. Wie hoch ist die Gefahr durch einen Mangel und welche Symptome zieht dieser nach sich?

Herkunft: AZ_Augsburg - 🏆 14. / 69 Weiterlesen »

Das sind die Ursachen für einen Vitamin-B12-MangelVitamin B12 ist für Zellteilung, Blutbildung und Nervenfunktion wichtig. Wie hoch ist die Gefahr durch einen Mangel und welche Symptome zieht dieser nach sich?

Herkunft: AZ_Augsburg - 🏆 14. / 69 Weiterlesen »

Das sind die Ursachen für einen Vitamin-B12-MangelVitamin B12 ist für Zellteilung, Blutbildung und Nervenfunktion wichtig. Wie hoch ist die Gefahr durch einen Mangel und welche Symptome zieht dieser nach sich?

Herkunft: AZ_Augsburg - 🏆 14. / 69 Weiterlesen »

IQWiG empfiehlt Vitamin-B12-Mangel im NeugeborenenscreeningDas Institut für Qualität und Wirtschaftlichkeit im Gesundheitswesen (IQWiG) hat untersucht, ob die Früherkennung eines Vitamin-B12-Mangels sowie weiterer Krankheiten in das erweiterte Neugeborenenscreening aufgenommen werden sollte. Das IQWiG kommt zu dem Ergebnis, dass zumindest beim Screening auf einen Vitamin-B12-Mangel die Vorteile überwiegen.

Herkunft: aerztezeitung - 🏆 81. / 55 Weiterlesen »

Vitamin-D-Mangel und Gewichtszunahme: Wie hängt das zusammen?Laut Studien gibt es einen Zusammenhang zwischen einem Vitamin-D-Mangel und Gewichtszunahme. Hier finden Sie den aktuellen Wissensstand.

Herkunft: AZ_Augsburg - 🏆 14. / 69 Weiterlesen »

So zeigt sich ein Vitamin-B5-Mangel im KörperVitamin B5, auch Pantothensäure genannt, ist ein wichtiger Bestandteil etlicher Prozesse im Körper. Wirkung und Mangel-Symptome – hier erhalten Sie alle Infos.

Herkunft: AZ_Augsburg - 🏆 14. / 69 Weiterlesen »