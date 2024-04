Virtual Bundesliga Play-offs: Die letzten Tickets für das Grand Final

128 Spieler treten mit ein und demselben Ziel an: Ins Grand Final der Virtual Bundesliga einzuziehen. Bevor es am Samstag losgeht, gibt es hier die wichtigsten Informationen zu den Play-offs. Anders als das Grand Final finden die Play-offs online statt - gespielt wird am 6. und 7. April. Den Auftakt macht am Samstag ab 17.30 Uhr die Swiss-Phase , am Sonntag geht es ab 16.00 Uhr in die K.-o.-Phase.

Zu sehen sind die Partien entweder über die Klub-Kanäle auf Twitch - insofern der jeweilige Verein die Begegnungen überträgt. Außerdem veranstaltet VBL-Experte Mohammed Harkous eine Watchparty

