Virales Video: Robert Habeck fordert „harte politische Antwort“ auf Antisemitismus

Das Video, das vom Account des Bundeswirtschaftsministeriums geteilt wurde, kam bis zum frühen Morgen nach Angaben der Plattform auf über drei Millionen Ansichten und wurde tausendfach geteilt. Politiker auch der CDU lobten den Appell.

Habeck sagte, es brauche auch von den muslimischen Verbänden in Deutschland eine Antwort auf Antisemitismus. Einige hätten sich klar von den Taten der Hamas und Antisemitismus distanziert. „Aber nicht alle, und manche zu zögerlich und ich finde, insgesamt zu wenige.“ Die Muslime in Deutschland müssten sich klar von Antisemitismus distanzieren, um nicht ihren eigenen Anspruch auf Toleranz zu unterlaufen. „Für religiöse Intoleranz ist kein Platz in Deutschland.

Seit dem Angriff der islamistischen Hamas auf Israel kam es unter anderem in Berlin bei propalästinensischen Demonstrationen wiederholt zu antisemitischen und israelfeindlichen Aktionen. Vor diesem Hintergrund sprach die Polizei zuletzt immer wieder Verbotsverfügungen gegen bestimmte Demonstrationen aus, andere durften stattfinden.

„Sorge macht mir aber auch der Antisemitismus in Teilen der politischen Linken, und zwar leider auch bei jungen Aktivistinnen und Aktivisten.“ Antikolonialismus dürfe nicht zu Antisemitismus führen. Der Tod und das Leid, das über die Menschen im Gazastreifen komme, sei schlimm. „Systematische Gewalt gegen Jüdinnen und Juden kann damit dennoch nicht legitimiert werden“, sagte Habeck.

SIMILAR NEWS:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

BERLINERZEITUNG: Industriestrategie: Wie will Robert Habeck den Abstieg der deutschen Wirtschaft verhindern?Wirtschaftsminister Robert Habeck warnt vor dem „Verlust von Industrien“, kann aber keinen Ausweg aus der Krise finden. Gewerkschaften und Mittelstand sind alarmiert.

Herkunft: berlinerzeitung | Weiterlesen ⮕

NWNEWS: So erklärt Robert Habeck die Subventionspläne für die deutsche WirtschaftVor allem der Vorschlag für einen sogenannten Brückenstrompreis wird heftig diskutiert. Was sollen staatliche Milliarden für ausgewählte Unternehmen bringen?

Herkunft: nwnews | Weiterlesen ⮕

BILD: Wirtschaftsminister Robert Habeck verurteilt Hamas-Freunde in DeutschlandWirtschaftsminister Robert Habeck (54, Grüne) hält eine historische Rede, verurteilt die Freunde der Hamas-Terroristen in Deutschland ohne Wenn und Aber. Die Video-Ansprache auf „X“ (vormals Twitter): Eine zehnminütigeangesprochen, erklärte Baerbock als verantwortliche Ministerin: „Es gibt keine hundertprozentigen Wahrheiten, es gibt nicht die eine Sichtweise in dieser furchtbaren Situation.“ Wie bitte?Baerbock versuchte, ihre viel kritisierte Enthaltung damit zu erklären, dass Deutschland eine „besondere Rolle gerade auch mit Blick auf die Sicherheit Israels“ habe. Nämlich: „Die Gesprächskanäle zu anderen Akteuren in der Region“ offenhalten, die nicht mit Israel sprechen.Ich bin damit einverstanden, dass mir Inhalte von Drittanbietern angezeigt werden. Damit können personenbezogene Daten an Drittanbieter übermittelt werden. Dazu ist ggf. die Speicherung von Cookies auf deinem Gerät notwendig. Mehr Informationen dazu findest du Dies würde von den Israelis geschätzt, meint Baerbock: „Es gibt auch etliche Stimmen in Israel, die genau diese Brückenbauerfunktion in solchen wahnsinnig schwierigen Situationen von Deutschland für enorm wichtig halten.“ Fakt ist aber: Die israelische Regierung war fassungslos über Deutschlands UN-Enthaltung. Man hatte sich zur Anti-Israel-Resolution ein klares Nein gewünscht.Auch auf Judenhasser in Deutschland angesprochen, blieb Baerbock weit hinter Habeck zurück

Herkunft: BILD | Weiterlesen ⮕

BERLINERZEITUNG: Robert Habeck springt für Annalena Baerbock ein: Deutliche Worte zu IsraelKlare Äußerungen: Wirtschaftsminister Robert Habeck schätzt die Lage in Israel und Deutschland deutlich ein – und übernimmt die Aufgabe von Annalena Baerbock.

Herkunft: berlinerzeitung | Weiterlesen ⮕

STERNDE: Habeck erneuert Forderung nach Industriestrompreis und warnt vor AbwanderungBundeswirtschaftsminister Robert Habeck (Grüne) pocht auf die Einführung eines Industriestrompreises und warnt vor der Abwanderung energieintensiver

Herkunft: sternde | Weiterlesen ⮕

STERNDE: Energie: Habecks Kampf um einen IndustriestrompreisBerlin/Düsseldorf - Seit Monaten kämpft Bundeswirtschaftsminister Robert Habeck um einen staatlich subventionierten günstigeren Industriestrompreis, um

Herkunft: sternde | Weiterlesen ⮕