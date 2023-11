Viral Trend um Bin Ladens Pamphlet auf TikTok

Ein viraler Trend rund um ein über 20 Jahre altes Pamphlet des ehemaligen Al-Qaida Chefs Osama bin Laden beschäftigt das Internet. In den vergangenen Tagen hatten sich zahlreiche Clips auf der Video-Plattform TikTok verbreitet, in denen Nutzerinnen und Nutzer zur Lektüre von Bin Ladens 'Letter to America' aufriefen. In Videos und Kommentaren beschrieben viele User, dass der Brief des Terrorpaten ihnen 'die Augen geöffnet' und 'zu einer Existenzkrise' geführt habe.

Auch eine Rolle, dass die Clips kontrovers auf der Kurznachrichtenplattform X, vormals Twitter, diskutiert wurden und dadurch zusätzliche Aufmerksamkeit bekamen. Gestern Abend reagierte TikTok auf die massive Kritik an der Verbreitung des terror-verherrlichenden Pamphlets mit der Ankündigung, entsprechende Inhalte 'proaktiv und aggressiv' zu entfernen. Der Hashtag #lettertoisrael und ähnliche Suchbegriffe sind seither auf der Plattform gesperrt. Der Brief stammt ursprünglich aus dem Jahr 2002. In dem Schriftstück versucht Osama bin Laden, die Terrorangriffe vom 11. September, bei denen fast 3.000 Menschen ums Leben kamen, zu rechtfertigen und die USA für ihre Politik zu kritisieren

