Viñales dominiert den GP auf dem Circuit of the Americas

Dominiert Maverick Viñales nach dem Sprint auch den GP auf dem Circuit of the Americas? Welche Rolle spielt Marc Márquez, schafft es Pedro Acosta aufs Podest? Die gesamte Action aus Texas hier im Live-Ticker .Die Strecke in Austin gehört bei vielen Fahrern zu den absoluten Favoriten. Besonders Aprilia-Werksfahrer Maverick Viñales liebt sie, wie er auch gestern im Sprint schon bewiesen hat.

Die ganze Action aus Amerika gibt’s hier in unserem Live-Ticker. Start ist um 21:00 mitteleuropäischer Sommerzeit, um 20:30 legen wir los.Exklusiv auf SPEEDWEEK.com: Dr. Helmut Marko, Motorsport-Berater von Red Bull, analysiert den jüngsten Grand Prix. Diesmal: Suzuka, ein fast perfektes Rennen, und warum wir keinen Stress haben.

Maverick Viñales GP Circuit Of The Americas Marc Márquez Pedro Acosta Texas Live-Ticker

Wir haben diese Nachrichten zusammengefasst, damit Sie sie schnell lesen können. Wenn Sie sich für die Nachrichten interessieren, können Sie den vollständigen Text hier lesen. Weiterlesen:



SpeedweekMag / 🏆 91. in DE

Deutschland Neuesten Nachrichten, Deutschland Schlagzeilen

Similar News:Sie können auch ähnliche Nachrichten wie diese lesen, die wir aus anderen Nachrichtenquellen gesammelt haben.

Bestzeit im ersten Training für Maverick Vinales auf dem Buriram CircuitDer Yamaha-Werkspilot Maverick Vinales startet sein MotoGP-Debüt auf dem Buriram Circuit in Thailand mit einer Bestzeit im ersten Training und einem zweiten Platz in der kombinierten Zeitenliste am Freitag.

Herkunft: SpeedweekMag - 🏆 91. / 51 Weiterlesen »

Sportwagen-WM auf dem Circuit of the Americas in AustinDie Sportwagen-WM gastiert an diesem Wochenende auf dem Circuit of the Americas (COTA) im texanischen Austin. Rebellion geht von der Pole-Position aus ins Rennen. So kann die Action von zuhause aus verfolgt werden.

Herkunft: SpeedweekMag - 🏆 91. / 51 Weiterlesen »

13 verrückte Fakten über den Grossen Preis der USA auf dem «Circuit of the Americas»Wir haben 13 verrückte Fakten über den Grossen Preis der USA auf dem «Circuit of the Americas» (COTA) zusammengetragen.

Herkunft: SpeedweekMag - 🏆 91. / 51 Weiterlesen »

Viñales klagt über Gripprobleme im QualifyingMaverick Viñales beklagt sich über einen mysteriösen Mangel an Reifengrip im Qualifying zum Australien-Grand Prix.

Herkunft: SpeedweekMag - 🏆 91. / 51 Weiterlesen »

Maverick Vinales bei Yamaha: Jetzt passt sein UmfeldYamaha-Werksfahrer Maverick Vinales wurde beim MotoGP-Finale in Valencia wieder einmal die Show von Jungstar Fabio Quartararo gestohlen. Doch es reichte für den dritten WM-Rang.

Herkunft: SpeedweekMag - 🏆 91. / 51 Weiterlesen »

Maverick Viñales versichert: «Mental stark wie immer»In Brünn gibt es für Yamaha-Pilot Maverick Viñales, der in den letzten drei Rennen schwächelte, nur ein Ziel: Marc Márquez die WM-Führung zu entreißen. Viñales gibt sich zuversichtlich, dieses Ziel zu erreichen.

Herkunft: SpeedweekMag - 🏆 91. / 51 Weiterlesen »