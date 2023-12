Vierschanzentournee: Sven Hannawald über Favoriten und Regeländerungen

In wenigen Tagen beginnt die Vierschanzentournee. Der Sieger von 2002 und Sportschau-Experte Sven Hannawald blickt auf den Saisonhöhepunkt der Skispringer. Er spricht über Favoriten, Geheimfvoriten und Regeländerungen. Und er erläutert, was Pius Paschke gerade so stark macht und Markus Eisenbichler scheitern lässt. Sportschau: Nur noch wenige Tage bis zur Vierschanzentournee. Worauf können wir uns bei der 72.

Auflage der Tournee freuen? Sven Hannawald: 'Die Deutschen sind so stark wie schon lange nicht mehr. Vielleicht sogar so stark wie noch nie. Es gab schon Winter, in denen wir gut waren. Ich erinnere mich an diese Saison, in der Karl Geiger in Gelb an den Start gegangen ist. Und trotzdem hat leider nie ganz alles zusammengespielt. Und in diesem Jahr haben wir wirklich drei Paradepferde plus einen eventuell überraschenden Philipp Raimund. Wir haben vier Leute, die ihre Leistung beständig wöchentlich zeigen. Das ist eine gute Basis dafür, eine Rolle um den Tourneesieg mitspielen zu könne





