Vierjähriges Mädchen in Supermarkt niedergestochen

In einem Supermarkt in Baden-Württemberg ist ein vierjähriges Mädchen mit einem Messer attackiert und schwer verletzt worden. Das Motiv des mutmaßlichen Täters bleibt vorerst unklar. Der Zustand des Mädchen s sei nun stabil.Am Tag danach deutet nichts auf die blutige Tat hin, die sich in einem Supermarkt im Allgäu abgespielt hat. Kunden laufen in Wangen ein und aus, Tatortspuren sind nicht zu sehen - ein gewohnter Betrieb.

Dabei endet der Einkauf für eine Mutter und ihre Tochter am Mittwochnachmittag in dem Laden dramatisch: Die Vierjährige wird niedergestochen. Ein Zeuge verhindert vielleicht Schlimmeres. Der mutmaßliche Täter – ein 34-Jähriger – ist laut Polizei ein Unbekannter für das Mädchen und seine Mutter. „Die beiden kannten sich bis dato nicht, und es gab wohl auch keine Vorbeziehung“, sagte eine Polizeisprecherin über den Tatverdächtigen und das Mädche

Supermarkt Mädchen Messerattacke Baden-Württemberg Tatverdächtiger

