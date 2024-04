Vierjährige im Supermarkt niedergestochen: „Schockiert uns alle“

Die Tat ereignete sich am Mittwochnachmittag in einem Supermarkt in Wangen im Allgäu: Ein Mann stach unvermittelt auf ein vierjähriges Mädchen ein. Der Oberbürgermeister zeigte sich entsetzt – und lobte einen Zeuge n, der durch sein couragiertes Einschreiten wohl Schlimmeres verhinderte. Ein 34-Jähriger habe das Mädchen ersten Erkenntnissen nach unvermittelt angegriffen, teilte die Polizei am Donnerstag mit.

„Die beiden kannten sich bis dato nicht, und es gab wohl auch keine Vorbeziehung“, sagte eine Polizeisprecherin.Die Vierjährige sei am Mittwochnachmittag mit ihrer Mutter in dem Discounter gewesen. Der Verdächtige besitzt die syrische und die niederländische Staatsbürgerschaft. Ein Zeuge im Supermarkt habe die Tat beobachtet und sei eingeschritten. „Er hat dem Mann das Messer weggenommen und ihn dann auch verfolgt.“ Der Verdächtige habe das Geschäft nach der Tat verlasse

