Vier Strategien, um einen schlechten Tag zu retten

15.04.2024, 19:00Es gibt sie, die Tage, an denen nichts funktioniert und stattdessen eine Sache nach der anderen schiefgeht. Aber muss der Tag deshalb komplett verloren sein? Probier doch erst mal diese vier Strategien , bevor du heute als"doofen Tag" ad acta legst.

Erst hast du verschlafen, dich danach beim Frühstück am Kaffee verbrannt, und dann ging auch noch deine wichtige Präsentation vor deiner Chefin in die Hose. Klingt nach einem richtig bescheidenen Tag. Aber bevor du ihn als solchen aufgibst, könntest du probieren, deinen Blickwinkel etwas zu ändern. Vielleicht gelingt es dir sogar noch, den Tag mithilfe einer dieser Strategien zu retten.

Schlechter Tag Strategien Retten Bewusstes Innehalten

Wir haben diese Nachrichten zusammengefasst, damit Sie sie schnell lesen können. Wenn Sie sich für die Nachrichten interessieren, können Sie den vollständigen Text hier lesen. Weiterlesen:



brigitteonline / 🏆 23. in DE

Deutschland Neuesten Nachrichten, Deutschland Schlagzeilen

Similar News:Sie können auch ähnliche Nachrichten wie diese lesen, die wir aus anderen Nachrichtenquellen gesammelt haben.

Abnehmen: Vier Strategien, die gegen emotionales Essen helfenDr. Suzann Kirschner-Brouns' Gesundheitstipps gegen Stressessen

Herkunft: merkur_de - 🏆 32. / 63 Weiterlesen »

Abnehmen: Vier Strategien, die gegen emotionales Essen helfenDr. Suzann Kirschner-Brouns' Gesundheitstipps gegen Stressessen

Herkunft: merkur_de - 🏆 32. / 63 Weiterlesen »

Was Dauerstress auslöst – und vier Strategien dagegen„Ich bin im Stress!“, antworten wir manchmal voreilig auf die Frage, wie es uns geht. Aber was ist Stress eigentlich? Und vor allem: Was hilft wirksam gegen Stress?

Herkunft: focusonline - 🏆 6. / 82 Weiterlesen »

Feuer mit vier Toten: Verdächtiger versuchte Tage später, einen Mann zu tötenZwei Wochen nach dem Feuer in Solingen, bei dem eine vierköpfige Familie starb, haben die Ermittler einen Verdächtigen ermittelt. Er soll zudem versucht

Herkunft: mopo - 🏆 75. / 59 Weiterlesen »

Ukraine-Krieg: Oscar für „20 Tage in Mariupol“, wann kommt „20 Tage in Gaza“?Der Film „20 Tage in Mariupol“ von Mstyslaw Tschernow hat den Oscar gewonnen. Warum finden andere Themen wie der Gaza-Krieg dagegen kaum den Weg auf die große Bühne?

Herkunft: berlinerzeitung - 🏆 10. / 74 Weiterlesen »

ROUNDUP 2: Linke stellt Konzept für Vier-Tage-Woche bei vollem Lohnausgleich vor(neu: 4. Absatz aktualisiert) BERLIN (dpa-AFX) - Bei der Umsetzung einer generellen Vier-Tage-Arbeitswoche in Deutschland sollte aus Sicht der Linken der öffentliche Dienst eine Vorreiterrolle einnehmen.

Herkunft: FN_Nachrichten - 🏆 88. / 53 Weiterlesen »