Vier Schwerverletzte bei Zusammenstoß zweier Autos

Beim Zusammenstoß zweier Autos in der Oberpfalz sind am Freitag vier Menschen schwer verletzt worden. Die Feuerwehr habe sie aus den Autos schneiden müssen, teilte die Polizei am Abend mit. Eine Autofahrerin habe an einer Kreuzung die Vorfahrt eines anderen Autos nicht beachtet. Die Wagen wurden durch die Wucht des Zusammenpralls in den Graben geschleudert. Insgesamt saßen vier Menschen in den Fahrzeugen.

Dieser Artikel ist Teil eines automatisierten Angebots der Deutschen Presse-Agentur (dpa). Er wird von der idowa-Redaktion nicht bearbeitet oder geprüft.

Weiterlesen:

idowa »

München: Auto brennt nach Zusammenstoß: Vier SchwerverletzteMünchen (lby) - Bei einem Zusammenstoß zweier Autos in München sind vier Menschen schwer verletzt worden. Einer der Wagen geriet bei dem Unfall am Weiterlesen ⮕

Auto brennt nach Zusammenstoß: Vier SchwerverletzteBei einem Zusammenstoß zweier Autos in München sind vier Menschen schwer verletzt worden. Einer der Wagen geriet bei dem Unfall am M ... Weiterlesen ⮕

Bayern: Auto brennt nach Zusammenstoß: Vier SchwerverletzteAktuelle Nachrichten aus Bayern Weiterlesen ⮕

Frontalzusammenstoß: Drei Autos kollidieren auf der B188: Vier VerletzteStendal (sa) - Bei einem Frontalzusammenstoß zweier Autos auf der Bundesstraße 188 nahe Tangermünde sind am Mittwochabend vier Menschen verletzt worden. Weiterlesen ⮕

Rendsburg-Eckernförde: Motorradfahrer stirbt nach Zusammenstoß mit Auto auf der B76Kosel (lno) - Nach einem Zusammenstoß mit einem Auto auf der B76 ist bei Kosel (Kreis Rendsburg-Eckernförde) ein Motorradfahrer gestorben. Der 44-Jährige Weiterlesen ⮕

Hamburg & Schleswig-Holstein: Motorradfahrer stirbt nach Zusammenstoß mit Auto auf der B76Aktuelle Nachrichten aus Hamburg und Schleswig-Holstein Weiterlesen ⮕