Vier Schönheitseffekte: Wie wir attraktive Menschen jeden Tag bevorteilen

Schön ist gut, hässlich ist böse: Das ist nicht nur in Märchen so, offenbar denken wir tatsächlich so. Ulrich Rosar ist Attraktivitätsforscher und sagt: 'Wir gehen davon aus, dass attraktive Menschen die besseren Menschen sind.' Und es bleibt offenbar nicht bei diesem Vorurteil. Rosar zufolge geben wir attraktiven Menschen bessere Schulnoten, bessere Jobs, mehr Geld – und haben obendrein sogar mehr Nachsehen mit ihnen.

'Attractiveness-Glamour'-Effekt Schönen Menschen wird nicht nur mehr zugetraut, ihnen wird auch eher verziehen. Der Glamour-Effekt sorge dafür, dass äußere Umstände einbezogen werden: Bei attraktiven Menschen würde das Schlechte relativiert, das Gute aktiv gesucht, erklärt Rosar. In einer schlechten Klassenarbeit etwa würden Lehrende eher nach Inhalten suchen, die sie gut bewerten können, wenn das Kind hübsch ist.

Vier Menschen bei Unfall in Bad Säckingen verletztDiese Fahrt endete erst im Gartenzaun – und dann im Krankenhaus. Vier Menschen sind bei einem Unfall in Bad Säckingen (Landkreis Waldshut) verletzt worden. Ersten Erkenntnissen nach kam das Auto am frühen Sonntagmorgen aus zunächst unbekannter Ursache von der Straße ab, geriet ins Schleudern und prallte gegen einen Zaun und eine Garage, wie die Polizei mitteilte.Unfall-Drama im Landkreis Waldshut. Ein Autofahrer (32) ist gegen einen Baum gefahren. Die vier Insassen wurden nach Polizeiangaben „teils erheblich verletzt“ und in Krankenhäuser gebracht. Die Polizei hat die Ermittlungen zum Unfallgeschehen nun aufgenommen. Weiterlesen ⮕

Erfolgreicher Abschluss der Ausbildung in WarburgVier junge Menschen werden für ihren erfolgreichen Abschluss ihrer Ausbildung in Warburg geehrt. Weiterlesen ⮕

Vier Verletzte bei Unfall an Bushaltestelle in MönchengladbachBei einem Unfall an einer Bushaltestelle in Mönchengladbach (NRW) sind vier Menschen verletzt worden. Ein Autofahrer fuhr an einem haltenden Bus vorbei und streifte diesen, bevor er wartende Menschen anfuhr. Eine Frau wurde schwer verletzt, drei weitere Menschen leicht. Die Unfallaufnahme läuft noch. Weiterlesen ⮕

Rentenlücke: Wie düster sind die Aussichten für Arbeitnehmer?Die Rente reicht bei den meisten Menschen nicht aus, um alle Kosten zu decken. Ein Experiment zeigt, wie groß die Rentenlücke bei vier Arbeitnehmern ist und warum selbst Menschen mit höherem Einkommen um ihre Rente bangen müssen. Weiterlesen ⮕

Joshua Kimmich verlässt das Spielfeld nach nur vier MinutenDer Mittelfeldspieler verliert den Ball und wird anschließend verletzt. Trainer Thomas Tuchel muss ohne ihn auskommen, aber Leon Goretzka könnte zum nächsten Spiel wieder fit sein. Weiterlesen ⮕

Tausende Menschen demonstrieren in deutschen Städten für Waffenstillstand im NahostkonfliktIn München, Berlin, Dortmund und Duisburg fanden Demonstrationen mit insgesamt über 10.000 Teilnehmern statt. Die Demonstranten forderten einen Waffenstillstand zwischen Israel und der Hamas. In Hamburg wurde eine nicht angemeldete Versammlung aufgelöst. Weiterlesen ⮕