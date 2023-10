Philipp Stielow ist Sprecher für den Sozialverband VdK Hessen und Renten- und Armutsexperte. Seit einiger Zeit beobachte er eine steigende Armutgefährdungsquote in Hessen und bundesweit, die vor allem über 65-Jährige betreffe, sagt Stielow derAltersarmut sei aber prinzipiell reduzierbar. Die Ampelkoalition sorge aktuell mit ihren politischen Entscheidungen mehr oder weniger bewusst dafür, dass sich nichts ändere.

Teils komme das niedrige Rentenniveau durch den großen Niedriglohnsektor in Deutschland zustande. Eine Krankenschwester oder Pflegekraft etwa leiste unverzichtbare Dienste für die Gesellschaft, werde aber nach wie vor lachhaft niedrig entlohnt. Das sei „politisch gewollt“, sagt Stielow. Die Regierung sorge mit ihrer Politik dafür, dass zwar „immer mehr Menschen einer sozialversicherungspflichtigen Arbeit nachgehen“ und somit die Statistik aufbesserten.

Energiekonzerne, die „hohe Gewinne einstreichen“ müssten endlich „entsprechend besteuert“ werden. Das sei in einer sozialen Marktwirtschaft wie der Bundesrepublik Deutschland Aufgabe des Staats. Die Inflation zu senken wiederum sei deswegen notwendig, weil die höheren Preise „Menschen, die schon jetzt wenig Geld haben, deutlich stärker“ belaste. Die Verlierer seien auch hier wieder einmal die Rentner – die als Arbeitnehmer Jahrzehnte lang den Wohlstand aufgebaut haben, den das Land nun genieße.Ein weiteres Problem sei selbstredend die aktuelle Rentenversicherung selbst, sagt Stielow der „FR“. headtopics.com

„Auch Selbstständige, Beamte und Politiker “, sagt Stielow. „Damit würden wir die Anzahl an Menschen, die einzahlen, deutlich erhöhen und auch die Besserverdienenden dazubekommen.“Änderung 4: Aufhören mit Parteipolitik, anfangen mit deutscher Politik

Schließlich sei eine Änderung der politischen Arbeitsweise in Berlin und in den Landesregierungen vonnöten, um ein langfristig funktionierendes Rentensystem aufzubauen, sagt Stielow der „FR“. Politiker müssten anfangen, „nicht nur Parteipolitik zu machen, sondern Politik auch im Sinne der Menschen, die nicht so viel haben“. headtopics.com

