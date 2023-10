'Vielleicht noch aggressiver': HSV-Profi Meffert vergleicht Streich mit Walter

Auch begleiten Arroganzvorwürfe den Trainer des HSV. Einer seiner Profis nimmt den Coach nun in Schutz und drückt seine Bewunderung aus.„Ich habe Freunde bei anderen Mannschaften und die sagen prinzipiell, dass wir so einen geilen Fußball spielen und es gar keine Lust macht, gegen uns zu spielen.

“Man muss auch sagen, dass man diesen Fußball nur dann voller Überzeugung spielen kann, wenn man weiß, dass einem vertraut wird. Natürlich passieren Fehler, weil es einfach risikoreicher ist, als wenn man den Ball beim Abschlag einfach lang schlägt. Da ist es wichtig zu wissen, dass der Trainer hinter uns steht. Das macht Tim Walter seit zweieinhalb Jahren“, sagte Meffert.

Weiterlesen:

SPORT1 »

„Stärkste Zeit meiner Karriere“: HSV-Profi Muheim erklärt seine Leistungs-ExplosionEklig dürfte es werden. Und zugleich auch schön, so ganz ist noch nicht klar, was am Ende überwiegen wird. Fest steht aber: Kaum ein Auswärtsspiel der Weiterlesen ⮕

Es geht auch um die EM: HSV-Profi Reis steht vor seiner schwersten EntscheidungWährend sich seine Kollegen heute Nachmittag auf den Weg in die Pfalz machen, wird Ludovit Reis’ Schädel rattern. Der verletzte HSV-Profi steht Weiterlesen ⮕

Startet HSV-Profi Pherai in Kaiserslautern richtig durch?Die Hamburger gewannen mit 2:0 und feierten den fünften Sieg im fünften Heimspiel der Zweitliga-Saison. Weiterlesen ⮕

HSV: Warum die HSV-Fans in Lautern nicht mehr Tickets bekamenVor dem Zweitliga-Knaller auf dem Betzenberg. Der Kampf um Tickets. Weiterlesen ⮕

Freiburg reist weit, Streich warnt: 'Vor der Auslosung hab' ich den Namen nie gehört'Freiburgs Trainer Christian Streich 'war noch nie so weit im Osten' - vieles ist also neu für die Breisgauer vor ihrem Europa-League-Spiel bei Backa Topola im Norden Serbiens. Trotz des 'kleinen Namens' ringt der Gegner SC-Übungsleiter Streich einigen Respekt ab. Weiterlesen ⮕

Cathy Horror-Hummels erschreckt Söhnchen Ludwig mit Halloween-LookHalloween-Streich Weiterlesen ⮕