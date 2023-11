'Viel mehr Wert als es kostet': GTA 6-Publisher erklärt, wie der Preis eines Spiels eigentlich berechnet werden müsste. GTA 6 wird wohl nicht mehr kosten als andere Spiele. Aber der Wert sei eigentlich viel höher als das, was die Spieler*innen letztlich bezahlen. Das war aber schon immer der Ansatz von Take Two, sagt der CEO.

GTA 6 dürfte ein überaus erfolgreiches Spiel werden und um die 70 Euro kosten – aber was ist es wirklich wert? Wirft seine Schatten voraus: In wenigen Wochen erscheint der erste Trailer. Während sich alle Welt damit beschäftigt, wie wohl das Spiel wird, geht es beim CEO des Publishers Take Two wenig überraschend auch ums Geld. Dabei stellt der Mann eine spannende Formel auf, wie sich der Wert eines Spiels tatsächlich bemisst. Im Vergleich dazu sei die Preisgestaltung der allermeisten Spiele bisher extrem konservativ und geringer, als sie eigentlich sein könnte. GTA 6 ist wohl ohne Zweifel das am sehnlichsten erwartete Spiel der Dekade. Wann und wie genau es kommt, steht noch nicht fest

:

FİNANZENNET: NASDAQ-Wert Robinhood-Aktie wird nach schwachen Zahlen abverkauft: Cathie Wood bleibt trotzdem optimistisch unDas Börsendebüt von Robinhood im Juli 2021 verlief phänomenal: In den ersten Handelstagen war eine furiose Kursrally zu beobachten. Doch dann kehrte schnell Ernüchterung ein.

GOFEMİNİN_DE: Wie viel darf man im Minijob dazuverdienen?Erfahre bei uns, wie viel du im Minijob dazuverdienen darfst, ohne Steuern zahlen zu müssen. Viele Rentner wollen sich mit einem Minijob noch etwas dazuverdienen. Aber wie viel ist überhaupt erlaubt?

BERLİNERZEİTUNG: „Megaschiss“ vor Zaun um Görlitzer Park - viel schlimmerDurch den geplanten Zaun um den GörlitzerPark werden die Probleme mit Obdachlosen und Drogen in den umliegenden Stadtteilen nach Einschätzung von Anwohnern noch schlimmer. Die Initiative GörliZaunfrei hat heute alternative Pläne vorgestellt.

MEİNMMO: Apple-Mitarbeiter ändert Namen, um nicht wie Konkurrent zu heißenEin ehemaliger Mitarbeiter von Apple änderte seinen Namen, um nicht mehr wie der größte Konkurrent des Unternehmens zu heißen. Seine alten Besitztümer sind überraschenderweise viel Geld wert.

NTVDE: Samsung Bespoke Jet AI getestet: Saugt ein Akku-Staubsauger mit KI besser?Der Samsung Bespoke Jet AI ist ein luxuriös ausgestatteter Akku-Handstaubsauger, der mit KI-Unterstützung die Reinigung von Böden so einfach und gründlich wie möglich machen soll. ntv.de hat ausprobiert, ob er seinen hohen Preis wert ist oder man für PR-Luft zu viel bezahlt.

TAZGEZWİTSCHER: Die taz - Unabhängiges Medium mit Fokus auf kritischen JournalismusDie taz ist ein unabhängiges überregionales Medium in Berlin, das für kritischen Journalismus steht und Stimmen zu Wort kommen lässt, die anderswo weniger gehört werden. Die taz bündelt verschiedene Projekte, Produkte und Formate, um ihre Marke zu stärken und Erlöse zu generieren. Seit 1978 ist die taz eine Community mit Zeitung und legt großen Wert auf ihre Leser:innen, Genoss:innen und Unterstützer:innen. Die Kommunikation mit der Community erfolgt unter anderem über E-Mail-Direct-Marketing.

