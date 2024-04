Viel Koffein, Verbindung zu gesundheitlichen Problemen - Foodwatch warnt vor Energydrinks

Die Verbraucherschützer fordern ein Verkaufsverbot für Minderjährige. Lettland oder Rumänien gebe es bereits Altersbeschränkungen für die süßen, koffeinhaltigen Getränke und nun müsse auch die Bundesregierung 'endlich die eindringlichen Warnungen der Wissenschaft ernst nehmen und Kinder vor den gefährlichen Wachmachern schützen', erklärte Foodwatch. In der Vergangenheit hatte Cem Özdemir bestritten, ein Verkaufsstopp im Rahmen seiner Kompetenzen umsetzen zu können. Wir sehen das anders: Sowohl Familienministerin Lisa Paus als auch Özdemir können und müssen hier aktiv werden. Als drittes EU-Land verbietet nun auch Polen den Verkauf von Energydrinks an Minderjährige und führt die Altersgrenze von 18 Jahren ein. Eine Halbliter-Dose der Drinks enthalte bereits mehr Koffein 'als ein normalgewichtiger Zwölfjähriger maximal an einem Tag zu sich nehmen sollte', warnte Foodwatch.