Viechtachs Kaplan Stefan Hackenspiel wechselt nach Bodenwöhr

"Glauben leben und feiern": Mit diesem Wunsch hatte sich Stefan Hackenspiel im Herbst 2021 als neuer Kaplan vorgestellt. Viechtach s Kaplan Stefan Hackenspiel wird – wie unsere Redaktion am Sonntagabend erfahren hat – seinen Dienst beenden. Grund hierfür ist ein Angebot aus Bodenwöhr im Landkreis Schwandorf , wo der 54-Jährige als neuer Pfarrer tätig sein wird.

Der Pfarrer in Bodenwöhr, Johann Trescher, geht Ende August in den Ruhestand. Der 69-Jährige war zuvor bis 2012 in Teisnach, Geiersthal und Patersdorf tätig. Mit seinem Wechsel in den Landkreis Schwandorf hat er dann die zwei eigenständigen Pfarreien zu der Pfarreiengemeinschaft Bodenwöhr-Alten- und Neuenschwand zusammengeführt. 2020 feierte er dann sein 40-jähriges Priesterjubiläum.

Hackenspiel war seit September 2021 in Viechtach im Dienst. Als „Spätberufener“ hatte er sich damals vorgestellt, erst 2017 wurde er zum Priester geweiht. Danach war er in der Pfarreiengemeinschaft Ergoldsbach-Bayerbach bei Landshut tätig. Diesen September kehrt der gebürtige Chamer nun zurück in die Oberpfalz.

Dort wurde er als Sohn von Altbürgermeister Leo Hackenspiel und dessen Frau Helga am 21. Juli 1970 geboren. Mit seinem Bruder Andreas wuchs er in Cham auf, besuchte die Grundschule und das Robert-Schumann-Gymnasium. Danach studierte er an der Ludwig-Maximilians-Universität in München die Fächer Geschichte und Latein.

