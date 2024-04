Video könnte neue Spur im Fall der vermissten Danka (2) liefern

Könnte es der Durchbruch sein? Ein Video könnte eine neue Spur im Fall der vermissten Danka (2) aus der serbischen Stadt Bor liefern. Das Mädchen wird seit dem 26. März vermisst. Videoaufnahmen sollen es zusammen mit zwei Frauen in Wien zeigen. Wien: Polizei in Österreich bereits alarmiert Das kleine Mädchen aus Banjsko Polje in Serbien verschwindet am 26. März, als ihre Mutter sie nur kurz aus den Augen lässt. Sie möchte nur etwas zu trinken holen.

Nun soll sie auf einem Video aus der österreichischen Hauptstadt zu sehen sein. Zuvor suchten Polizisten mit einer Großaktion nach dem Kind. Nun taucht ein Video im Internet auf, das die österreichischen Ermittler alarmiert. Es zeigt angeblich die Zweijährige vor einem U-Bahn-Eingang in Wien.Lese-Tipp: Mutter ging nur schnell zum Auto - Danka (2) verschwindet unter mysteriösen UmständenÜber die Echtheit des Clips wird viel diskutiert, auch in serbischen TV-Show

